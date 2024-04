Harry e Meghan, sempre più lontani dai reali: arrivano 2 nuove serie su Netflix

Nuove serie in fase di produzione su Netflix per il principe Harry e Meghan Markle. La Archewell Productions dei Sussex ha annunciato una serie su cucina, giardinaggio, intrattenimento e amicizia, curata dalla duchessa 42enne, e diretta da Michael Steed (che ha lavorato con lo scomparso Anthony Bourdain), e un'altra sul polo, a cura del "principe ribelle" 39enne. Entrambi sono produttori esecutivi.

Perché hanno scelto questi argomenti

La duchessa ama molto il tacchino, che non può mancare sulle tavole americane nel giorno del Ringraziamento. Tra i suoi primi progetti come membro della famiglia reale ha collaborato con Hubb Community Kitchen su un libro di ricette per raccogliere fondi. Harry, invece, pratica il polo da anni e gioca spesso in partite di beneficenza per l'organizzazione benefica Sentebale, che ha co-fondato con il principe Seeiso del Lesotho nel 2006 per sostenere i bambini e i giovani colpiti dalla povertà, dalla disuguaglianza e dall'Hiv/Aids nell'Africa meridionale.

I progetti Netflix

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix dopo essersi ritirati dai loro ruoli reali e essersi trasferiti nello stato natale di Meghan, la California, nel 2020. La Archewell Productions, fondata dai coniugi, ha creato esclusivamente documentari, docuserie, lungometraggi, spettacoli con sceneggiatura e programmi per bambini per la piattaforma.

Il prodotto più conosciuto e che ha fatto scalpore è la docuserie di grande successo, Harry & Meghan, uscita nel dicembre 2022.

I progetti dei Sussex allontanano sempre di più la coppia dal palazzo, nonostante i presunti riavvicinamenti. A maggio Harry sarà a Londra, ma sulla presenza di Markle ancora nessuna certezza.