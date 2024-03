Meghan Markle, la reunion di Suits è ufficiale e lei non ha rifiutato l'invito: ecco gli attori che hanno già accettato

Meghan Markle, prima di entrare a far parte della Royal Family sposando il principe Harry, era un'attrice e il suo personaggio in Suits, Rachel Zane, era molto amato dai fan che, quando hanno saputo che avrebbe dovuto lasciare la serie per dedicarsi esclusivamente alla Corona, ci sono rimasti molto male. Poi gli anni all'interno di Buckingham Palace non sono stati una passeggiata di salute per Meghan che, anzi, è stata tacciata come colei che è stata in grado di creare una spaccatura profonda all'interno della Famiglia Reale. Dopo varie vicessitudini che l'hanno riportata in California insieme a Harry, Meghan avrebbe pensato di tornare a recitare e tutto questo mentre le voci di una nuova stagione di Suits si fanno sempre più insistenti. Ora, stando a un comunicato ufficiale dell'ATX TV Festival (che si tiene ad Austin, in Texas), sembra proprio che il cast della serie si riunirà e l'invito è stato esteso a tutti i vecchi protagonisti. Meghan Markle parteciperà all'evento con gli colleghi?

Meghan Markle insieme al cast di Suits?

L'ATX Tv Festival è un evento che riunisce tutti i fan delle serie tv di maggiore successo e, nelle scorse ore, avrebbe annunciato con un comunicato, la reunion del cast di Suits, il famoso legal drama in cui recitava anche Meghan Markle. L'invito è stato inviato anche a lei che non ha né rifiutato ma nemmeno accettato e i fan della serie sono in attesa perché sarebbero molto felici di rivederla con gli altri attori. Stando a quanto si legge nel sito del Festival, alla reunion prenderanno parte il creator e showrunner Aaron Korsh e, tra i membri del cast, Patrick J. Adams, Sarah Rafferty, Dulé Hill e Amanda Schull. Gli attori che, invece, non hanno ancora confermato la propria presenza sono: Gina Torres, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Katherine Heigl e, appunto, Meghan Markle.

Il comunicato del Festival

Nel comunicato rilasciato dell'ATX TV Festival presente sul sito si legge: «Giugno 2023 ha segnato l’inizio della ‘Summer of Suits’, un fenomeno innescato dall’aggiunta della serie alle piattaforme di streaming dove ha subito guadagnato popolarità e battuto una serie di record di streaming, inclusa la maggior parte delle settimane al primo posto nella Nielsen Streaming Top Chart (tra gli altri).

Ora, cinque anni dopo il finale della serie, torniamo al punto in cui tutto è iniziato: Pearson Hardman. Unisciti a noi per una retrospettiva sul legal drama di successo mentre rivisitiamo i segreti, le relazioni, le rivalità, i casi e gli avvocati che hanno reso la serie un autentico successo».