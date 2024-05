Bridgerton 3, Shonda Rhimes rivela: «Mi sono rifiutata di far dimagrire Penelope, vi spiego il motivo»

«Ho deciso di non far dimagrire Penelope nella serie, sarebbe stato oltraggioso», ha dichiarato a Repubblica la sceneggiatrice e produttrice della serie Bridgerton, che il 16 maggio è arrivata su Netflix con la terza stagione. Shonda Rhimes, questo il nome della produttrice, ha spiegato che ha volutamente deciso di non seguire alla lettera tutti gli aspetti del libro per far comprendere al pubblico come, l'aspetto fisico, non sempre è rilevante in una relazione.

Il messaggio della produttrice

La terza stagione della serie basata sulla saga di Julia Quinn si concentra sulla storia d'amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, che fin da piccoli sono stati legati da una splendida amicizia ma che, nel corso degli anni, scoprono di provare dei sentimenti profondi l'uno per l'altra.

Nel romanzo il personaggio di Penelope ha un'evoluzione fisica. Nelle pagine, infatti, il lettore scopre come la nobildonna abbia un calo di peso significativo che, invece, è assente nella serie.

Questa scelta è stata voluta dalla stessa produttrice, che ha spiegato: «Penso che Penelope sia bella esattamente così com'è. Nicola è una fantastica attrice, volevamo semplicemente mostrarla per quello che è. Non avrebbe avuto senso stravolgerla. Il suo aspetto non influisce minimamente sul fatto che possa far innamorare qualcuno di sé».