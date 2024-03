Supersex, esce oggi (6 marzo) su Netflix la nuova serie su Rocco Siffredi: nel cast Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

È uscita oggi (6 marzo) su Netflix la nuova serie “Supersex”, una delle più attese dell'anno, in cui Alessandro Borghi interpreta il celebre pornodivo Rocco Siffredi. Sono 7 episodi, scritti da Francesca Minieri e diretti da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, che ripercorrono la vita dell'attore hard dalla sua infanzia fino al successo dei nostri giorni. Al fianco di Borghi, un cast d'eccezione con artisti del calibro di Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni. La serie è stata presentata in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

La vita di Rocco: le origini

Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) è nato a Ortona, in Abruzzo, il 4 maggio 1964 (quindi ha 59 anni) da padre carpentiere. Il suo vero cognome è Tano ed è il più giovane di 6 fratelli. A 16 anni inizia a lavorare nella marina mercantile e una volta maggiorenne raggiunge il fratello (Adriano Giannini) a Parigi per lavorare nel suo ristorante. Nel 1984 in un locale a luci rosse conosce Gabriel Pontello (Johann Dionnet), protagonista e produttore porno francese degli anni ottanta che gli ha aperto le porte del mondo hard, presentandolo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud, grazie ai quali interpreta “Belle d'amour”, il suo primo film pornografico. In un primo momento sembra voler abbandonare la carriera hard per iniziare quella da modello, la quale però si conclude molto presto.