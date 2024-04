Rocco Siffredi e Cristina D'Avena insieme: «Diavolo e santa, presto novità». La foto scatena i fan

Rocco Siffredi e Cristina D'Avena insieme al'Ancona Comics&Games, l'evento che si è tenuto al PalaPrometeo Estra il 13 e 14 aprile. I due hanno condiviso una foto sui social annunciando novità in arrivo, con delle emoticon che li rappresentano come diavolo e santa. È bastato questo a scatenare la fantasia dei fan, che adesso sognano una collaborazione aritistica.

Siffredi e D'Avena si sono dati il cambio sul palco del PalaPrometeo Estra domenica. Alle 15.30 è arrivato sul palco Rocco Siffredi, al centro dell’attenzione per la nuova serie Netflix a lui dedicata. Alle 17 è stato invece il turno della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena con un live e con un successivo meet & greet.

I due già in passato avevano scatenato la fantasia dei fan.

Nel 2019 erano stati ospiti del Capodanno di Cinecittà World e una foto che li ritraeva insieme aveva raccolto migliaia di like e commenti ironici. Quest'anno si erano incontrati a Udine per lo stesso evento, il Comics&Games. Ora resta solo da sapere cosa avranno in serbo per i fan.