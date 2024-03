ANCONA Che ci fanno sullo stesso palco Rocco Siffredi e Cristina D’Avena? Partecipano ad Ancona Comics&Games, evento patrocinato dal Comune di Ancona, che si terrà il 13 e il 14 Aprile 2024 al PalaPrometeo Estra dalle 10 alle 19. Oltre a Siffredi e D’Avena, saranno della partita Pino Insegno, Giovanni Muciaccia, Danilo Bertazzi ed Elisa Rosselli. Un cast composito come composito è l’appuntamento, curato da Fiere del Fumetto: una sorta di fiera della cultura pop che unisce neofiti, nostalgici e cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv.



Il programma



Alle 14 di sabato 13 ci sarà lo spettacolo della cantante Elisa Rosselli dedicato alle avventure delle magiche fatine marchigiane Winx, che quest’anno festeggiano 20 anni. Alle ore 15 arriverà un ospite di eccezione: Pino Insegno, conduttore, attore di formazione teatrale e doppiatore iconico cui voce anima personaggi come Aragorn nel Signore degli Anelli e Stan Smith di American Dad. Il pomeriggio continuerà con l’omaggio alla tv per bambini e ragazzi: alle 16, lo special guest di Ancona Comics&Games sarà l’autore televisivo Danilo Bertazzi, che si ricorda come Tonio Cartonio, nel suo programma La Melevisione. Alle 17, invece, il protagonista del talk sarà Giovanni Muciaccia, il presentatore di Art Attack. Dulcis in fundo, alle 18 Telericordi: le videosigle di ieri e di oggi. Nella seconda giornata, domenica 14, si inizierà con lo spettacolo Princess, la magia dei classici d'animazione, seguita dall’apertura delle iscrizioni alla Gara COSPLAY a cura di Bhc Fiere del Fumetto e Animazione. Alle 12, sul palco principale ci sarà il talk che collega la comunità cosplay e quella queer, curato da Arne Bartowsky, cosplayer e content creator. Alle 15.30 arriverà sul palco Rocco Siffredi, di nuovo al centro dell’attenzione per la nuova serie Netflix a lui dedicata. Alle 17, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena con un live e con un successivo meet & greet.



Il contorno



Per tutto il weekend, si potrà provare gratuitamente videogiochi e console next generation con i migliori titoli e mettersi alla prova con molteplici e-sports, oltre a fare un viaggio tra le console vintage. La mostra mercato offrirà i migliori stand italiani dove trovare action figures, limited edition, funko pop, abbigliamento a tema, fumetti, videogiochi, dvd e molto altro ancora. presenti anche lo stand Dada editore la Self Area. l’Artist Alley e la Scuola di fumetto di Fabrizio Faina. La prevendita online di Ancona Comics&Games 2024 è già attiva.