FERMO - Il mare sarà bello e il sole caldo, ma volete mettere? Migliaia di persone si sono riversate ieri al Fermo Forum per la seconda e ultima giornata di Gamics Marche fra fumetti, giochi, cultura pop e cosplayer.



I protagonisti



Sabato sono state conteggiate circa 4mila presenze, ieri molte di più, tanto che il totale dovrebbe attestarsi intorno ai 10mila visitatori. Una manifestazione, che era alla sua prima edizione, capace di attirare i più piccoli con le loro famiglie ma anche i giovani e magari qualche spettatore pure più stagionato. La star è stata Cristina D’Avena che ha incantato il suo pubblico costituito da fans inossidabili capaci di seguirla ormai da decenni.

La Signorina Silvani



Grande curiosità, poi, per le “Due chiacchiere con la Signorina Silvani” insieme ad Anna Mazzamauro così come, nel weekend, per le voci di Vegeta e Spiderman, Gianluca Iacono e Alex Polidori che si sono divisi le due giornate. E poi altro ancora con videogame stile arcade, mattoncini con Marchebrick, giochi di ruolo e chi più ne ha più ne metta. Gli organizzatori sono gli stessi di Gamics Carrara. «L’evento – aveva detto in sede di presentazione Lucio Campani di Hidden Door - è inclusivo e intergenerazionale. Le famiglie possono giocare insieme ai figli e viceversa». Notevole la curiosità anche per Wrestling Cross Over e per il mitico Giovanni Muciaccia di Art Attack.



Il Comune



Fra i saloni, fra gli altri, anche l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani che ha postato numerose foto sulla sua pagina Facebook e rimarcato con soddisfazione la riuscita dell’appuntamento.