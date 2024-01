ASCOLI - È quasi tutto pronto per l’edizione 2024 del Carnevale ascolano. La settimana clou del periodo in maschera quest’anno andrà dall’8 al 13 febbraio e aprirà i battenti con la consueta data riservata ai bambini e alle scuole grazie con una vera beniamina dei più piccoli: Cristina D’Avena. L’associazione Il Carnevale di Ascoli, presieduta da Marco Olori, sta terminando di mettere a punto tutte le iniziative.

Si tratta di un programma che, appunto, nel giorno inaugurale, dopo la mattina dedicata agli studenti, vedrà poi nel salotto cittadino l’arrivo pomeridiano della cantante di storiche sigle dei cartoon televisivi, da “Noi Puffi siamo così” a “Milo e Shira”, da “Kiss me Licia” a “Lady Oscar”. Il concerto dal vivo di Cristina D’Avena, artista che era già stata oltre 15 anni fa ospite nel capoluogo piceno proprio in occasione del Carnevale cittadino, sarà affiancata dal gruppo Gen Boy, i cui componenti sono noti per essere protagonisti da sempre dell’esecuzione di cover di brani famosi legati a cartoni animati.

Il concorso

Confermato il concorso, nelle giornate di domenica 11 e di Martedì Grasso 13 febbraio, riservato ai gruppi e alle maschere singole in centro storico che saranno valutati da una specifica commissione, composta da esperti del Carnevale. Alla fine verrà stilata una graduatoria per ciascuna delle varie categorie.