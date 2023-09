FERMO - Fumetti, giochi, cultura pop e ancora spettacoli, talk e gli immancabili cosplayers: arriva nelle Marche, al Fermo Forum, domani e domenica, 2 e 3 settembre, la prima edizione di Gamics Marche, voluta dal Comune di Fermo e da Hidden door e Blue Raincoat.



Le sigle

Nella fiera fermana ce ne sarà per tutti i gusti, dei bimbi e degli adulti, degli appassionati di fumetti e di coloro che sono cresciuti a pane e cartoni animati, serie tv comprese, per un un’unica parola d’ordine che sarà “divertimento”, anche con tanti spettacoli dal vivo. In una manifestazione come questa non potevano mancare le iconiche voci delle sigle dei cartoni animati, Giorgio Vanni (alle 17,30 di domani) e Cristina D’Avena (alle 17,30 di domenica), entrambi sul main stage allestito all’esterno del Fermo Forum. Come sapranno i fan, i due hanno anche collaborato per alcune sigle. Tutti, ma soprattutto i nostalgici dei film di Fantozzi, potranno fare un tuffo nel passato, con “Due chiacchiere con la Signorina Silvani”: il talk con Anna Mazzamauro è in programma alle 14,30 di domani. Chissà poi se le ricette di Doraemon o le crepes di Marrabbio (in Kiss me Licia) prenderanno vita al Fermo Forum? Non è dato saperlo al momento, ma di certo lo Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia e volto noto televisivo, sarà alle 16,30 di domani al Fermo Forum. Le voci di Vegeta e Spiderman, Gianluca Iacono e Alex Polidori, ci saranno rispettivamente domani e domenica alle 15,30 e gli amanti del genere potranno assistere domani a talk con gli influencer Playerinside (14) e ilvostrocaroDexter (15).

I giochi

Videogame stile arcade, mattoncini con Marchebrick e giochi di ruolo non mancheranno. «Parleremo – spiega Cristian Borghi di Blue Raincoat – anche di Barbie e ci saranno workshop di fumetti con fumettindelebili.com (che organizzano San Beach Comix) e l’accademia del fumetto di Jesi». Gli organizzatori sono gli stessi di Gamics Carrara, con cui hanno iniziato, e altre manifestazioni di questo tipo. «L’evento di Fermo così come gli altri – aggiunge Lucio Campani di Hidden Door sono inclusivi e intergenerazionali. Le famiglie possono giocare insieme ai figli e viceversa. E poi, sui video giochi, per una volta non ci si dovrà preoccupare delle “200 lire”: nessun gettone, gioco libero una volta entrati in fiera». E a proposito di incontri tra diverse generazioni, potrà capitare anche di vedere Gigì La Trottola sfidarsi contro Alien o Spiderman incontrare i personaggi della Casa di Carta: si tratta di alcuni dei personaggi che daranno vita al Wrestling Cross Over. Di «appuntamento imperdibile per gli appassionati e per la promozione per Fermo» parla il sindaco della città, Paolo Calcinaro, a cui fa eco l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani che aggiunge: «Un evento prestigioso che piacerà anche alle famiglie». Piacerà anche ai più grandi, come il dirigente comunale Giovanni Della Casa che, quando lavorava a Porto Sant’Elpidio, vent’anni fa aveva organizzato due live della Melevisione e uno di Art Attack. A Fermo ci saranno anche Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) domani alle 14,30 e Giovanni Mucciaccia (Art Attack) domenica alle 16,30. «Un buon risalto anche per tutte le Marche» chiude il consigliere regionale Andrea Putzu.