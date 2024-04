Ilary Blasi, vacanza d’amore a Malta con Bastian Muller e la figlia Isabel: il look da turista non è per tutti

Ilary Blasi è volata a Malta insieme alla piccola Isabel e al compagno Bastian Muller alla scoperta di una nuova cultura e dell'isola, mentre in Italia si vocifera su "altri tradimenti" nel divorzio dell'anno, tra lei e Totti.

La coppia è solita prendere il primo volo per una breve vacanza insieme, come hanno fatto lo scorso dicembre durante la loro fuga natalizia a Londra. I figli maggiori, Chanel e Cristian Totti si trovano con il papà Francesco Totti a Montecarlo, mentre la figlia minore Isabel è sempre più legata a Bastian Muller.

Tra passeggiate nella città e avventure, mamma Ilary ha mostrato un look molto chic e allo stesso tempo sportivo.

Il look da perfetta turista

Ilary Blasi ha optato per un look da perfetta turista per i primi giorni a La Valletta, capitale di Malta. Total black per l'ex moglie di Totti che ha indossato un paio di leggins per essere comoda e chic, t shirt grigia e bomber di similpelle nero firmato Stella McCartney da quasi 1500 euro. Sulle spalle uno zainetto nero di Chanel, suo brand preferito di sempre, da quasi 3500 euro.

Un look sportivo ma che non perde il suo tocco di classe, proprio come Ilary, con accessori e brand all'avanguardia, e altri evergreen come la maison di moda francese, sempre presente nel guardaroba della conduttrice.