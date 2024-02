Ilary Blasi: «Dopo il divorzio sono felice». La nuova vita (senza Totti e Isola dei Famosi): «Francesco? L'ho condiviso con tutta Roma»

Ilary Blasi sorride alla sua nuova vita da «divorziata». Radiosa nel suo tailleur grigio chiaro ricoperto di strass, ha presentato a Milano il suo libro "Che Stupida". Le novità degli ultimi anni non sono poche: il fidanzato Bastian Muller (che non nomina mai nel libro) ma con cui potrebbe pensare anche a un futuro insieme, «dicono che il secondo matrimonio sia ancora più bello». E ora anche un nuovo capitolo lavorativo dopo che ieri Pier Silvio Berlusconi ha ufficialmente confermato che non sarà più all'Isola dei Famosi: «Ilary Basi sarà sostituita da Vladimir Luxuria, ma a Mediaset - ha assicurato - non ci dimenticamo di lei».