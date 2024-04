Totti e Noemi alla comunione del figlio di lei: le nozze (sempre più vicine) e la voglia di un'altra gravidanza

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno coppia fissa ormai da tre anni e la loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele. L'ex capitano della Roma e la compagna vengono spesso paparazzati insieme e non solo a eventi pubblici che magari riguardano lo sport ma anche in occasioni private, ad esempio, in vacanza al mare oppure in giro per la città. Questa settimana, Totti e Noemi sono i protagonisti della copertina del settimanale Chi che ha riportato il fatto che insieme abbiano festeggiato la comunione di Tommaso, il figlio di lei.

Francesco Totti e Noemi Bocchi affiatatissimi

La coppia si è lasciata immortalare con il piccolo davanti a una torta bianca di panna e tutti e tre sono parsi molto sorridenti. La festa si è tenuta in uno dei ristoranti del cuore di Totti, ovvero "L'isola del Pescatore" a Santa Severa, in provincia di Roma. Qualche mese fa, si vociferava che Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero desiderato avere un altro figlio, tant'è che vennero anche paparazzati con in mano la cartellina di una clinica privata. Voci che, poi, non sono state confermate né dai diretti interessati, né da alcuna gravidanza.

Il divorzio di Totti e Ilary Blasi

Su Chi si legge che Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero pensare a coronare il loro sogno di famiglia con il matrimonio. Prima di questo step, però, sarà necessario che l'ex capitano giallorosso concluda le pratiche di divorzio da Ilary Blasi. Proprio per questo, i due ex coniugi si incontreranno in tribunale il prossimo 31 maggio. Una vicenda, quella della separazione, destinata a continuare ancora a lungo.