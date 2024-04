Ilary Blasi e Bastian Muller, weekend d'amore in Germania: il sexy saluto scatena i fan

Ilary Blasi, in questo momento, è in Germania con il compagno Bastian Muller che vive a Francoforte. La conduttrice romana è spesso nella città tedesca e lo rivela sempre attraverso sporadiche storie Instagram perché preferisce godersi la vita reale. Nelle scorse ore, Ilary ha pubblicato un selfie molto sexy in cui ha salutato i suoi follower e, poi, due video in cui mostra il suo "collega tedesco". L'attore, infatti, sarebbe il volto della nota marca di detersivi per bucato che lei pubblicizza in Italia.

Il saluto sexy di Ilary Blasi

Pantaloni della tuta grigi e reggiseno nero sportivo che mette in risalto il decollete, pancia soperta e sguardo fisso verso la telecamera dello smartphone. Appare così Ilary Blasi nel selfie sexy che si è scattata e che ha, poi, pubblicato su Instagram.

La conduttrice ha mandato un saluto ai suoi fan dalla Germania e ha scritto: «Happy Saturday» ovvero «Felice sabato», aggiungendo anche l'emoticon di un cuore grigio che si abbina ai colori della sua storia social. Non c'è dubbio che la foto sia piaciuta molto ai follower di Ilary che non si perdono nessuno dei suoi post su Instagram.

Il "collega tedesco"

Ilary Blasi, poi, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram due video in cui riprende il televisore che sta trasmettendo la pubblicità del detersivo che lei sponsorizza in Italia. La conduttrice, con varie emoticon divertite qua e là, scrive: «Il mio collega tedesco».