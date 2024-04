Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più complici: Pasqua insieme a Frontone

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele. La coppia ha trascorso Pasqua e Pasquetta in compagnia della famiglia della conduttrice italiana nel paese d'origine dei suoi genitori, a Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, per passare alcuni giorni immersi nella natura e nella tradizione italiana.

L'imprenditore tedesco sembra sempre più a suo agio in Italia, tanto da festeggiare le feste sempre in compagnia della fidanzata e della sua famiglia che lo ha accolto come uno di casa.

Andiamo a scoprire i dettagli della festa in montagna.

Pasquetta in love

La Pasquetta di Ilary Blasi ha il sapore d'amore e di pizza al formaggio di Pasqua.

La conduttrice ha pubblicato alcune storie ieri, 1 aprile, in occasione del Lunedì Santo, dove si mostrava indaffarata mentre preparava la tavola imbandita di piatti tipici della tradizione italiana.

Insieme a lei le sorelle con le rispettive figlie, e Bastian Muller, ripreso per sbaglio da una storia del marito di Melory Blasi. L'imprenditore trascorre sempre più tempo nel Bel paese, alla riscoperta delle tradizioni e della famiglia della fidanzata.

Ilary e Bastian sembrano sempre più uniti e i fan hanno iniziato già a sperare in un possibile trasferimento di lui a Roma, così da essere più vicino a lei.