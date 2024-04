Fedez, la nuova casa (senza Chiara Ferragni): «È ancora un po' vuota, però...». Poi annuncia il viaggio con Leone e Vittoria

Fedez è tornato a Milano dopo una breve vacanza in montagna in Valle D'Aosta. Il rapper ha trascorso la prima Pasqua da solo (in compagnia degli amici) dopo la separazione da Chiara Ferragni che, invece, era a Dubai con Leone e Vittoria. Nelle sue ultime storie Instagram, dopo avere mostrato alcuni pezzi nuovi dell'arredamento della sua nuova casa, il rapper ha annunciato ai suoi follower che sta per partire per una vacanza insieme ai suoi bambini. Ecco dove andranno.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha sempre detto che i suoi figli, ovvero Leone e Vittoria sono le persone più importanti della sua vita e che per loro farebbe di tutto. In questo periodo, in cui lui e Chiara Ferragni sono al centro dell'attenzione mediatica, il rapper ha sempre cercato di mantenere più privacy possibile sulla sua vita privata, proprio per proteggere i suoi bambini. Fedez non vede l'ora di rivedere Leone e Vittoria che hanno trascorso la Pasqua con la mamma.

Nelle sue ultime storie Instagram, il cantante ha postato un selfie che si è scattato nel bagno della nuova casa e, alla foto, ha aggiunto: «Da Milano a Miami...

Finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l'ora!», con tanto di cuoricino rosso.

La nuova casa di Fedez

Fedez, poi, ha mostrato ai suoi fan il grande salotto della sua nuova casa dove troneggia un divano enorme e un tavolino molto colorato e dice: «È ancora un po' vuota, però... più o meno, sta prendendo forma». Il rapper, poi, mostra i due giochi arcade, un flipper e un videogioco tipico delle sale giochi anni '80 e dice: «Però, in compenso, sono tornati loro».