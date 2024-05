Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri sera. Disastro Isola: difficile fare peggio. Stefano De Martino sempre più su

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto la battaglia televisiva degli ascolti lunedì 13 maggio? Da “Il Clandestino” su Rai 1 a "L'Isola dei Famosi" su Canale 5, ma anche Stasera Tutto è possibile su Rai2. L'offerta tv, tranne poche eccezioni, non ha convinto più di tanto il pubblico.

Vince Il Clandestino, disastro per l'Isola

La penultima puntata de "Il Clandestino" su Rai 1 ha vinto la serata con 2.943.000 spettatori pari al 16.3% share. Un risultato magro per la serie tv con protagonista Edoardo Leo.

L'Isola dei Famosi, pur vincendo in share la serata, ha incollato allo schermo solo 2.114.000 spettatori con il 16.6%. Un risultato disastroso per il reality condotto da Vladimir Luxuria. Uno dei più bassi della storia della trasmissione, il secondo della stagione. L'edizione 2024 – con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l'inviata in Honduras Elenoire Casalegno – ha ottenuto, infatti, 2.602.000 e il 19,99% di share nella prima puntata; 2.432.000 e il 17,75% nella seconda; 2.376.000 e il 17,40% nella terza; 2.343.000 e il 17,33% nella quarta; 2.105.000 e il 16,16% nella quinta; 2.230.000 e il 16,92% nella sesta; 2.040.000 e il 15,78% nella settima puntata.

Il programma, nel mirino di Cologno Monzese che valuta cambi nella programmazione, non è ancora riuscito a catalizzare l'attenzione del pubblico. La puntata di lunedì 13 maggio ha riservato vari colpi di scena. In Honduras sono arrivati tre nuovi naufraghi, Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli. L'eliminata della puntata è stata Rosanna Lodi e Joe Bastianich ha abbandonato l'Isola per motivi di salute.