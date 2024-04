Attore di cinema e teatro, Pierpaolo Spollon è in tournée con il suo spettacolo “Quel che provo dir non so”. Il tour lo porterà nelle Marche, il prossimo sabato 6 aprile alle ore 21,15, sul palco del Teatro Rossini di Civitanova Marche (info 0733812936). Lo spettacolo è uno degli appuntamenti fuori abbonamento, ed è organizzato in collaborazione tra i Teatri di Civitanova, Ventidieci e Francioni produzioni, con il patrocinio del Comune.

Le note di regia

Si legge nelle note di regia che Pierpaolo Spollon è un attore, e un attore con le emozioni ci lavora. Ma cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire a dare un nome a ciò che proviamo? É questo lo spirito dello spettacolo in scena sabato a Civitanova nel quale Spollon, con padre commissario di polizia e madre segretaria nell’esercito, proverà a rispondere a tutte queste domande. Ci sarà molto di lui, che in scena porterà un monologo scritto da lui insieme a Matteo Monforte, con la regia affidata a Mauro Lamanna. Sarà un monologo tanto divertente quanto autoironico, nel quale il protagonista andrà a fondo nelle emozioni, con le quali ha avuto rapporti a volte turbolenti. Racconterà tutto questo, parlando di emozioni e di sé, partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare ai giorni nostri. Situazioni che, con tutte le particolarità di ogni singolo caso, il pubblico può rivedere in sé o in altre persone. Il tutto, come detto, con un filo di ironia nemmeno troppo sottile, con uno spirito umoristico costante, dimostrando di saper tenere bene la scena anche sul palcoscenico.

La carriera

Classe 1989, Pierpaolo Spollon si è formato al centro sperimentale di cinematografia ed è volto noto soprattutto di fiction e film per la televisione. Sono molti, infatti il film per la tv a cui ha preso parte, ma il grande pubblico lo conosce in particolare per alcuni ruoli. Innanzitutto quello di Marco Allevi nella fiction “L’allieva”, dove è presente in tutte e tre le stagioni finora realizzate. I fan di Suor Angela, o meglio della fiction “Che Dio ci aiuti” lo hanno conosciuto nel ruolo dello psichiatra Emiliano, nella sesta e nella settima stagione della fiction. Dovrebbe esserci un’ottava stagione, ma Spollon non dovrebbe essere nel cast a meno di comparse occasionali. Sempre nelle fiction, l’ultimo ruolo visto in tv, è quello di Riccardo Bonvenga, co-protagonista in Doc – nelle tue mani, la cui messa in onda è terminata da poco tempo. Cinque i film girati per il cinema da Spollon, con un sesto, “Fatti vedere”, le cui riprese sono iniziate lo scorso 2 marzo. Si tratta di una commedia romantica in cui l’attore padovano interpreta il ruolo del protagonista Marco ed è insieme, su tutti, a Matilde Gioli e Asia Argento. Da sempre molto riservato Spollon ha rivelato solo un anno fa di avere due figli, facendo sapere di non pubblicarli sui social per tutelarli. Solo recentemente, a inizio anno, ha pubblicato un video in cui è con i suoi due bambini, che però non si vedono se non con una sagoma.