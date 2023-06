Shakira: «Piqué pazzo, un fenomeno da baraccone». Poi, la rivelazione: era ai ferri corti con Guardiola

La relazione tra Shakira e Gerard Piqué si è chiusa già da un anno, non nel migliore dei modi tant'è che da quel giugno 2022 è successo di tutto. In questi giorni, come ha riportato El Pais, Shakira è stata protagonista di una deposizione in tribunale durante la quale ha rivelato alcuni retroscena della carriera dell'ex compagno.

«Durante quegli anni giravo per il mondo con la mia musica - ha sottolineato Shakira durante la sua recente deposizione -. Viaggiavo a ritmi così alti che arrivavo a stare in tre Paesi diversi nello stesso giorno. Ero una nomade ed ero ovunque. Ho trascorso in aereo più tempo degli stessi piloti. Abbiamo iniziato a frequentarci nel 2011, ma non ci vedevamo praticamente mai». Poi, la popstar ha continuato il discorso su Piqué.

La deposizione di Shakira

Andiamo a vedere cosa è successo.

Shakira ha dichiarato senza alcuna esitazione che all'epoca il calciatore era «un pazzo fenomeno da baraccone». Poi, ha aggiunto: Non sapevo se le cose tra noi potessero funzionare o se saremmo riusciti a mettere su famiglia. Le nostre vite non combaciavano e per questo la nostra relazione è stata molto turbolenta».

«Non avrei mai pensato di vivere in Spagna per quel ragazzo con la barba che sembrava incredibile - ha ammesso Shakira -. Il rapporto tra Piqué e il Barcellona era piuttosto complicato. In particolare c’era tensione tra lui e Guardiola. Con lui aveva un rapporto teso del tipo "vai tu o vado io". Questa cosa lo ha fatto soffrire molto».