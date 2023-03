PERGOLA - Concerto speciale nel salotto della Rebel House, la casa culturale nel cuore del centro storico di Pergola. Ad esibirsi, nella splendida cornice di palazzo Mattei Bladini, sabato alle 21,15, Giuseppe Peveri, dal grande pubblico conosciuto come Dente, uno dei più seguiti e acclamati cantautore italiani. Un concerto che si preannuncia unico vista la popolarità dell’artista.



Il nuovo disco



Un’occasione irripetibile alla vigilia dell’uscita del suo nuovo disco “Hotel Souvenir”, prevista per il 7 aprile. Un concerto incontro intimo prima dell’inizio del tour nazionale che lo vedrà suonare con la sua band nelle maggiori città italiane. «Dente nella nostra casa ribelle - spiegano i direttori creativi di Rebel House Serena Pierfranceschi e Mattia Priori - è davvero un piccolo sogno che si avvera. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare chi ci sta seguendo sin da quando abbiamo spalancato le nostre porte a questa nuova avventura. Il tam tam che si è generato non solo nel pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori, ci lascia senza parole, facendoci capire che non ci sono limiti e che nei prossimi anni, se il pubblico continuerà a sostenerci in questo modo, tanti altri grandi artisti potremo ospitare».

Dente è un cantautore italiano, originario di Fidenza e residente a Milano. Dopo la militanza come chitarrista in formazioni rock-new wave, nel 2006 ha iniziato la sua esperienza solista con “Anice in bocca”, un disco che contribuisce a definire la via italiana al pop lo-fi, la cui poetica viene portata a compimento nei successivi, riconosciuti cult della nuova canzone italiana anni 2000: “Non c’è due senza te”, “L’amore non è bello” e “Io tra noi”, che comincia l’esplorazione di Dente verso dimensioni sonore sempre più improntate a un cantautorato classico e consapevole. Anche la scrittura evolve verso ricercatezza ed essenzialità, senza mai perdere la giocosità del linguaggio che ha consacrato lo stile di Dente. È il percorso dei dischi “Almanacco del giorno prima” (2014), “Canzoni per metà” (2016) e “Dente” (2020).



Del 2015 invece è l’esordio letterario con “Favole per bambini molto stanchi”, edito da Bompiani. Nel 2023 Dente torna sulle scene con il disco prodotto da Federico Nardelli. Per il concerto è aperta già la prevendita on-line sul sito liveticket. Info: 3355309570.