FABRIANO - La grande musica sinfonica torna all’interno del teatro Gentile di Fabriano a partire da questa sera, con l’evento che aprirà una stagione fatta di sei concerti in abbonamento e un Family Concert fuori abbonamento incentrato sul Pierino e il Lupo di Prokofiev. Ancora una volta protagonista la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, per una serie di appuntamenti pensati per abbracciare classicismo, novecento ed autori contemporanei. Alle 21 di questa sera il diretto Gerard Korsten guiderà l’orchestra ed il violoncellista Ettore Pagano attraverso un programma intenso e di grande impatto emotivo.

Cajkovskij come apertura dell’evento di questa sera, dalla musica ariosa e “spensierata” dei suoi celebri valzer, come quello tratto dal balletto “La bella addormentata” ad opere di maggior impegno costruttivo quali i meravigliosi brani per violoncello e orchestra: “Pezzo capriccioso per violoncello e orchestra”, ”Notturno per violoncello e orchestra” e “Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra”. Dopo la musica del compositore russo quella del ceco Antonin Dvorak. La Sinfonia n. 9 in Mi minore di Antonin Dvorak, nota anche col titolo di Sinfonia “Dal Nuovo Mondo”, è la nona e ultima sinfonia del compositore ceco. Fu pubblicata dall’autore come Sinfonia n. 5 perché le prime quattro sinfonie furono da lui non considerate e pubblicate postume. Venne composta a seguito di un viaggio negli Stati Uniti durante il quale il compositore ebbe l’occasione di conoscere approfonditamente la musica e il folclore americani.



Il cartellone



Prossimo appuntamento della stagione venerdì 17 febbraio, uno dei pianisti più richiesti della sua generazione, Giuseppe Albanese, propone “Il mio Mozart”: due splendidi Concerti per pianoforte, il n. 18 e il n. 21, inframezzati dalla “Fantasia in do minore”; la concertazione è affidata al primo violino dell’Orchestra, Alessandro Cervo. Sabato 25 febbraio segue il Family Concert fuori abbonamento pensato per i più piccoli e per le famiglie incentrato sul “Pierino e il Lupo” di Prokofiev diretto da Aram Khacheh. Il 5 marzo si passa a Strauss-Beethoven: l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Manlio Benzi, interpreta le “Metamorfosi” di Strauss e la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Beethoven. Il 19 marzo ancora Beethoven con l’Ottava Sinfonia preceduta dal Primo Concerto per violoncello e orchestra di Sostakovic.

Solista e direttore è un grande musicista: Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e solista ospite della Tokyo Philarmonic Orchestra e della Seoul Philarmonic Orchestra. Il 2 aprile la FORM, insieme al direttore Diego Ceretta e al chitarrista Eugenio della Chiara, propone “Suono Italiano”, un viaggio che parte dal Notturno di Martucci e, attraverso il Concerto per chitarra e orchestra di Castelnuovo-Tedesco, giunge al Pulcinella di Stravinskj. Chiude la stagione il 5 maggio un entusiasmante concerto dedicato al musical con la direzione di Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta e direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia.