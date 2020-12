Moni Ovadia e Vito Mancuso, un dialogo sulla bellezza in diretta streaming sui social network

GROTTAMMARE - Verso una terra promessa che apre l’orizzonte alla speranza e alla salvezza non solo dei corpi ma anche e soprattutto delle anime. È l’ambizioso - e insieme umanissimo - progetto meta culturale che si pone l’associazione L’Onagro di Grottammare, guidata dal poeta Lucilio Santoni con la collaborazione di Giovanna Frastalli.

Presentano Esodi, primo appuntamento di una rassegna che inizia martedì (ore 18 pagina Facebook Esodi residenze digitali e su quella del Comune) ospitando due pensatori di livello assolto come Moni Ovadia e Vito Mancuso. «Due amici - dice Santoni - che in questi tempi difficili ci aiuteranno ad affrontarli ragionando, nel primo incontro, intorno alla bellezza. Magari da sola non è in grado di salvarci (al contrario di quanto sosteneva Dostoevskij nell’Idiota ndr) ma è pur sempre una valida guida in un percorso interiore che ci affascina».

Il progetto

L’appuntamento di martedì è l’esordio del cartellone Residenze Digitali che intende proporre ogni 15 giorni, una provocazione intellettuale diversa. «Anche perché - aggiunge Santoni - vogliamo scommettere sul fatto che la relazione letteraria e artistica possano avvenire anche a distanza: siamo convinti che ci si possa così contagiare, tramite un altro veicolo. E verificare come il pensiero e la creatività possano svilupparsi anche quando sono mediati dal mezzo tecnico». Insomma, l’amore per la bellezza, per il pensiero e per la spiritualità non è paucisintomatico, anzi, per gli ideatori è «nelle condizioni difficili si rafforza e trova in se stesso le ragioni per occupare l’anima di chi ne fa esperienza». L’obiettivo della rassegna poi è anche quello di poter mantenere un legame di socialità con le persone lontane e soprattutto per fruire di contenuti culturali altrimenti interrotti a seguito della chiusura dei teatri. «Di necessità vogliamo fare virtù - aggiunge il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini -: questi spazi virtuali che abbiamo aperto e che apriremo con Esodi hanno comunque alcune caratteristiche peculiari e dei vantaggi che non dovranno essere totalmente dimenticati quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa».

La pagina

Per questa ragione è stata realizzata sul rinnovato sito del Comune marchigiano una pagina esclusivamente culturale dedicata a uno spazio «che potrà continuare - chiude il sindaco - ad essere aperto anche quando ritorneremo ad incontrarci per gli eventi, non appena le restrizioni si allenteranno». E a Grottammare l’innovazione culturale ha sempre trovato casa.

