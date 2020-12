Santo Stefano con la neve: immagini da cartolina dai Sibillini

BOLOGNOLA - Immagini da cartolina. La magia della nevbe. La magia bianca della neve ieri ha abbracciato i Sibillini ricoperti da abbondanti precipitazioni. La neve è caduta per tutta la giornata portando un manto fresco che ha superato anche i 30 centimetri oltre i 1300 metri di altezza. Con il passare delle ore i centri oltre i 400 metri di altitudine hanno visto cadere i primi fiocchi, con accumuli di qualche centimetro, che hanno reso ancora più suggestiva l'atmosfera natalizia, regalando ai borghi l'atmosfera fatata che solo la neve sa donare.

Imbiancata sin dal primo mattino Fiastra, Bolognola ha fatto registrare una decina di centimetri caduti già nella prima parte della giornata. La neve è caduta anche a Cingoli, Ussita sia Frontignano che in paese, Visso e Pieve Torina. Fortunatamente non si sono registrate criticità alla circolazione sulle principali strade provinciali. Imbiancate anche le uniche piste da sci fruibili nel maceratese, Pintura di Bolognola e la vicina Sassotetto di Sarnano, che però rimangono chiuse sino al prossimo sei gennaio compreso, secondo quanto previsto dalle norme anti contagio attualmente in vigore. Le immagini della nevicata sono state condivise sui social, tanto l'hanno seguita in diretta attraverso le webcam attive su alcuni siti web.

