Presentata la stagione di Marche Teatro, 15 titoli per 51 repliche. Ecco il cartellone completo

ANCONA - Quel dispositivo a orologeria di Marche Teatro si presenta, puntuale, al pubblico con la stagione 2022/2023. Com’è ormai consuetudine ad Ancona, prima ancora della fine della stagione in corso – l’ultimo appuntamento, “Vista da qui” di Marco Baliani, è previsto per venerdì e sabato – la direttrice Velia Papa ha annunciato ieri i titoli del nuovo cartellone.

Gli abbonamenti

E le date della campagna abbonamenti: da domani, gli abbonati della stagione 2019/2020 possono recuperare turno/posto che avevano prima della pandemia. Poi, dal 28 maggio al 17 giugno, il rinnovo per gli abbonati 2020/2021 e 2021/2022. Infine, dal 1° luglio, i nuovi abbonamenti.

«Tariffe praticamente invariate – dichiara la Papa – se non per un minimo ritocco, per premiare gli affezionati, dopo due anni di sacrifici, tra chiusure, riduzione della capienza e norme sanitarie». Due anni, quelli appena trascorsi, che per Marche Teatro, nonostante tutto, sono stati pieni di attività, ricchi di proposte e nuove produzioni. L’assessore Paolo Marasca: «Si deve alla coesione e alla grinta di questo magnifico staff». Ha aggiunto con orgoglio la direttrice Velia Papa: «Era necessario permettere alle nostre maestranze, ma anche a registi e attori, di lavorare. I nostri titoli, allestiti in quel periodo, continuano a girare per l’Italia con molto successo: parlo, tra le altre, delle due produzioni dirette da Arturo Cirillo, poi di “Brevi interviste con uomini schifosi” con Musella e Mazzarelli, di “Dopo la fine del mondo” di e con Liv Serracchiati». Le fa eco la presidente di Marche Teatro, Gabriella Nicolini: «Spettacoli, che hanno debuttato qui, richiamando tanto pubblico, e moltissimi giovani. Un buon segno». E continuando nella strategia, a corredo dei quattro spettacoli di danza saranno lanciati workshop, dedicati alle scuole di ballo locali, con i protagonisti: compagnie di rango, già applaudite alle Muse, come quelle di Hofesh Schecther e Jakop Ahlbom, l’Aterballetto e Peeping Tom, che si presentano con nuove produzioni. «E confidiamo – dice la Papa, sottovoce, con doverosa prudenza – di riaprire il ciclo degli incontri con gli artisti nel foyer, il sabato pomeriggio». Qualche nome: Francesco Pannofino e Iaia Forte, con “Mine vaganti”, dal film di Ozpetek; Franco Branciaroli, che presenta un grande classico, “Il mercante di Venezia”; Filippo Dini, con “Il crogiolo” di Arthur Miller. E poi ancora, Eros Pagni, interprete di “Così è se vi pare” di Pirandello, Neri Marcorè che porta in scena “La buona novella” di Fabrizio De André. I temi, quelli su cui il teatro non deve smettere di porre domande: l’intolleranza ideologica e il razzismo; la violenza della società, di cui è apologo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, nella trasposizione teatrale di Alessandro Gassmann; il disagio coniugale, al centro di “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Albee, nella versione di Antonio Latella. Infine, il mito di Moby Dick, che Elio De Capitani presenta nella versione di Orson Wells; “Perfetti sconosciuti”, che il regista Paolo Genovese porta ora sul palcoscenico; “Seagull Dream”, autobiografica interpretazione del “Gabbiano” di Chekov, che porta la firma di Irina Brook, la figlia del grande Pete. E a novembre, fuori abbonamento, il musical: “Sette spose per sette fratelli”, un grande show senza tempo, con la direzione musicale di Peppe Vessicchio.



IL PROGRAMMA COMPLETO

Stagione Teatrale 22/23 Ancona

Teatro delle Muse

PROGRAMMA DI TEATRO

3-6 novembre

MINE VAGANTI

Uno spettacolo di FERZAN OZPETEK

con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano

e con Simona Marchini

produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

17-20 novembre

IL MERCANTE DI VENEZIA

di William Shakespeare

con FRANCO BRANCIAROLI e un cast di 10 attori

regia di Paolo Valerio

produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile del FVG, Teatro de Gli Incamminati

FUORI ABBONAMENTO

25, 26 e 27 novembre

Musical

7 SPOSE PER 7 FRATELLI

con Diana Del Bufalo e Baz

di Lawrence Kasha e David Landay

regia e coreografia Luciano Cannito

direzione musicale Peppe Vessicchio

1-4 dicembre

QUALCUNO VOLÓ SUL NIDO DEL CUCULO

di Dale Wasserman dall'omonimo romanzo di Ken Kesey

traduzione Giovanni Lombardo Radice adattamento Maurizio de Giovanni

con Daniele Russo, Mascia Musy e un cast di 10 attori

uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN

produzione Fondazione Teatro di Napoli, Teatro Biondo Palermo

8-11 dicembre

IL CROGIUOLO

di Arthur Miller

con Filippo Dini e un cast di 13 attori

regia di Filippo Dini

produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano

12-15 gennaio

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?

di Edward Albee

traduzione di Monica Capuani

con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini

regia di Antonio Latella

produzione Teatro Stabile dell'Umbria

2-5 febbraio

COSÌ È SE VI PARE

di Luigi Pirandello

con Eros Pagni

regia di Luca De Fusco

produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro Biondo di Palermo, Compagnia La Pirandelliana, Teatro Sannazzaro

16-19 febbraio

MOBY DICK ALLA PROVA

di Orson Welles

traduzione di Cristina Viti

adattato dal romanzo di Herman Melville

uno spettacolo di Elio De Capitani

con Elio De Capitani e un cast di 9 attori

produzione Teatro dell'Elfo, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

2-5 marzo

PERFETTI SCONOSCIUTI

cast in definizione

regia di Paolo Genovese

produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

16-19 marzo ESCLUSIVA REGIONALE

SEAGULL DREAM

di Irina Brook

da Il Gabbiano e altri testi di Anton Cechov

con Pamela Villoresi, Geoffrey Carey e cast in definizione

produzione Teatro Biondo Palermo

13-16 aprile PRIMA NAZIONALE

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De André

con Neri Marcorè e Rosanna Naddeo

regia e drammaturgia di Giorgio Gallione

produzione Marche Teatro, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano di Milano, Teatro della Toscana

PROGRAMMA DI DANZA

11 e 12 novembre ESCLUSIVA REGIONALE

Hofesh Shechter Company II

CONTEMPORARY DANCE 2.0

coreografia e musica Hofesh Shechter

produzione Hofesh Shechter Company

16 e 17 dicembre ESCLUSIVA REGIONALE

Aterballetto

DON JUAN

coreografia Johan Inger

produzione Fondazione Della Danza / Aterballetto

27 e 28 gennaio PRIMA ITALIANA

Jakop Ahlbom Company

KNOCK-OUT

regia Jakop Ahlbom

coreografia Marco Gerris

produzione Jakop Ahlbom Company, ISH Dance Collective e DeLaMar Theater

22 e 23 marzo ESCLUSIVA REGIONALE

Peeping Tom

DIPTYCH

ideazione e regia Gabriela Carrizo e Franck Chartier

produzione Peeping Tom

© RIPRODUZIONE RISERVATA