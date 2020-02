Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila smascherato: «Con Adriana Volpe solo un caffè», ma qualcosa non torna. La presunta storia tra Antonio Zequila e Adriana Volpe torna a far discutere all'interno della casa del Grande Fratello.

Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, si torna a parlare del presunto flirt di gioventù tra Antnio Zequila e Adriana Volpe. Storia sempre smentita dalla presentatrice. Zequila stuzzicato in diretta da Signorini e dalla Volpe si alza pronto a fare una grande rivelazione: «Alfonso io questa sera risulterò inelegante, ma sono sincero, sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote, non sono un bugiardo», la volpe prova ad interromperlo ma Zequila gli urla contro come ai tempi di Papparldo, poi prosegue «quando ho fatto l'Isola nel 2005, mi sono trovato a raccontare dei flirt che avevo avuto con donne famose. Ti posso raccontare tutto, lei mi ha conosciuto molto bene. Non ho avuto una storia però ci siamo visti per bere un caffè» Adriana «non è possibile che ogni volta millanti». Tra le risate e gli applausi del pubblico in studio però non si sente Zequila proseguire: «io ho conosciuto Adriana Volpe talamicamente e mo l'ho detto». Espressione che non è sfuggita però ai social, su twitter in tantissimi chiedono spiegazioni.

