Elettra Lamborghini casutica sul Coronavirus: «Scopat* mezza discoteca senza profilattico e poi avete paura?»

Elettra Lamborghini interviene sul caso coronavirus e lo fa modo suo. La cantante e giudice di “The voice” ha infatti cinguettato ironicamente su Twitter scherzando su alcune "abitudini" che ha notato contrapposte alla paura del contagio.

Se infatti molte persone vanno in giro con la mascherine, tanto da far esaurire le scorte nei negozi e si lavano frequentemente le mani con l’amuchina, che ha raggiunto costi stellari, la Lamborghini nota poca coerenza nei comportamenti, soprattutto in discoteca.



Un luogo che conosce e dove deve aver visto un po’ di ogni, dato che ha commentato dal suo account Twitter: “Vi scopat* mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire”.

Intanto Elettra, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2020 con “Musica (e il resto scompare)”, si prepara a lanciare l’album “Twerking Queen (el resto nada)”.



