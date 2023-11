Gradara e le Marche vincono l'edizione 2023 del Trofeo “Borghi in Moto” la gara mototuristica ne I Borghi Più Belli D'Italia. La terza edizione del Trofeo “Borghi in Moto” è stata un vero successo per le Marche che vincono l'edizione 2023 dell'appassionante gara mototuristica ne I Borghi Piu' Belli D'Italia, con Gradara al primo posto come borgo più visitato d’Italia.

Progetto turistico

Il Trofeo Borghi in Moto, insieme a Wonder Italy, fa parte di un progetto turistico da vivere “in libertà”, un binomio fatto di obiettivi comuni, passione per il turismo in moto attraverso la conoscenza di quei Borghi che rappresentano il fascino dell’Italia nascosta che da sempre persegue anche finalità di solidarietà.

«Anche quest'anno si è conclusa la manifestazione Borghi in Moto organizzata, in collaborazione con I Borghi più belli d'Italia, dal Maxi Moto group di Terni. - dichiara il presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi - L'ennesima occasione fornita ai motociclisti appassionati della bellezza dei Borghi italiani e non solo per visitare luoghi e fare esperienze uniche e irripetibili. Il Borgo più gettonato quest'anno è stato Gradara nella Regione Marche, uno dei Borghi più belli d'Italia di più lunga appartenenza all'associazione. Un borgo straordinario per la bellezza delle sue eccellenze storiche, artistiche e architettoniche, per come è mantenuto e valorizzato e per essere evocativo di uno degli episodi più famosi della Divina Commedia di Dante Alighieri ovvero il racconto del rapporto amoroso tra Paolo e Francesca ("Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona"). Complimenti a Gradara e agli organizzatori».

Amata dalle due ruote

La Capitale del Medioevo è stata quindi scelta come tappa privilegiata per gli amanti delle due ruote, confermandosi una meta indiscussa nella Terra dei Piloti e dei Motori.

«Ringraziamo con piacere l’organizzazione in particolare la presidente Sandra Bonafede e la rete dei Borghi più belli d’Italia per questa opportunità di promozione delle nostre bellezze - dichiarano il sindaco di Gradara Filippo Gasperi e la delegata alle certificazioni turistiche Mariangela Albertini - Dopo il Borgo dei Borghi vinto nel 2018 Gradara è di nuovo sul podio di una competizione molto importante che lega turismo cultura e divertimento.

Otto mesi e una destinazione da votare

Un doveroso ringraziamento soprattutto agli operatori del settore turistico di Gradara che hanno creduto e aderito con piacere a questa iniziativa, ospitando con entusiasmo tanti motociclisti nelle proprie strutture e attività commerciali».

Il trofeo Borghi in Moto rappresenta infatti anche una notevole riuscita in termini di apporto economico nei borghi visitati. Si tratta di una manifestazione che lascia ai singoli motociclisti la più ampia libertà di scelta: tracciato, luogo di destinazione, giorno o giorni da dedicare al viaggio.

Il tutto si svolge all’interno di un recinto temporale di 8 mesi, che va da marzo ad ottobre, e con una sola indicazione relativa alla destinazione: uno dei 315 Borghi più Belli d’Italia.

Il meccanismo è semplice: ogni motociclista che visita i Borghi ottiene dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti che per i pernottamenti. Il presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, Amato Mercuri e la Coordinatrice Cristiana Nardi aggiungono: «Siamo orgogliosi che la nostra regione per due anni di fila sia stata eletta dai motociclisti come la meta più accogliente e abbia riscosso il loro favore elevando due nostri borghi come i più visitati dai turisti su due ruote! Il nostro territorio con i suoi sali e scendi, le colline che si affacciano al mare, i borghi suggestivi...questa sicuramente è la chiave vincente».