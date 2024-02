GRADARA Amore è il protagonista assoluto delle giornate dedicate a San Valentino. E come potrebbe essere altrimenti? Gradara è stata universale teatro dell’amore più famosi della storia, quello di Paolo e Francesca. Per questo tutte le iniziative ideate dalla Pro loco, muovono dalla passione per animare il romantico Borgo medievale e chiamare a goderne tutti gli innamorati.

Cosa accade

I vicoli si illumineranno dalle tremolanti fiammelle delle tante candele profumate che si accenderanno in esclusiva la sera del 14 febbraio e ancora, decorazioni in forma di cuore , il Registro o Anagrafe degli Innamorati da firmare come atto d’amor provato, coinvolgenti itinerari animati, narrazioni d’amor cortese con il CantAmore Si inizia Mercoledì 14 per finire Domenica 18 febbraio, tutti i giorni Anagrafe degli Innamorati, Selfie dell’amore e solo su prenotazione l’esperienza sensoriale Romantic Experience Gift, una occasione perfetta per godere di una scenografia unica e vivere la tua romantica esperienza nella storia, vestendo abiti medievali e tirando indietro le lancette del tempo di qualche secolo. Nelle giornate del 14, 17 e 18 si aggiungeranno Tour animati sull’Amor Cortese (ore 10:30 – 11:30 – 14:30 – 16:00 – 17:30) a tema “il corteggiamento e le sue storie. Un’avvincente passeggiata in borgo in compagnia di uno speciale menestrello e visita guidata della Rocca di Paolo e Francesca. Solo il 14 ed il 18 febbraio “Il CantAmore” (ore 19 ) Teatro Comunale, pièce teatrale sull’amore e sulla passione, tra storia e leggenda l’amore dei due amanti cantati dal sommo poeta nel Canto V della Divina Commedia. Ed infine domenica 18 febbraio il gran finale con La Corte malatestiana, in corteo con abiti d’epoca per ricordare i corteggiamenti, vita sociale e pubblica nel Castello di Gradara durante il medioevo. Un momento molto suggestivo per immergersi per qualche ora in uno spaccato di vita pubblica di secoli e secoli fa.

Le atmosfere

Dal tramonto poi tutto sarà più romantico, quando le calde atmosfere al Castello divengono più rarefatte ed il Borgo splende d’Amore! Ad attendervi passeggiate romantiche tra i caratteristici vicoli del Borgo, paesaggi d’incanto, tra calde luminarie e romantici addobbi, cene a lume di candela, il cui unico magico ingrediente è puro romanticismo.