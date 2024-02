GRADARA Compie un anno la Stormchasing Tv, il canale streaming seguito dagli appassionati di eventi estremi, ideato dal giovane fotografo gradarese Francesco Gennari, testa di serie della task force che raggruppa i “cacciatori di temporali” sguinzagliati con apparecchiature professionistiche per cogliere l’attimo più affascinante (e inquietante) dei fenomeni meteo sul territorio. E’ il caso di dire che da quella prima live del 21 febbraio ne è passata, purtroppo, di acqua sotto (e sopra) i ponti dato che la Stormchasing tv è diventata popolare e seguita con l’alluvione del maggio scorso che ha colpito l’Emilia Romagna, con coda anche nel Pesarese. «Quanto stava avvenendo - racconta - l’abbiamo seguito in tempo reale, insieme a Emilia Romagna Meteo».

I divulgatori

Tanti i divulgatori scientifici, meteorologici e appassionati che hanno animato le dirette, come spiega lo stesso Gennari: «Abbiamo lavorato sodo per portare in ogni trasmissione contenuti ed ospiti sempre più rilevanti. Dopo qualche diretta in solitudine, ho conosciuto Nicola Subissati, laureando in biotecnologie, ed insieme abbiamo cominciato con il produrre aggiornamenti prima e durante le due alluvioni di maggio, in tempo reale dove siamo stati seguiti da migliaia di persone. Giornate impossibili ma è stato fatto davvero un gran lavoro». Il team è composto da 4 ragazzi, tra cui Lorenzo Ligabue, un altro cacciatore di temporali, e Giuseppe Visalli, fisico e meteorologo. «In questi mesi - prosegue Gennari - abbiamo invitato ed intervistato alcuni tra i divulgatori scientifici più influenti in Italia, portando in diretta le loro storie, i loro percorsi e tanta cultura, oltre a curiosità sui diversi mondi della scienza. Inoltre, abbiamo cominciato a collaborare con un importante streamer, il suo canale si chiama “Dada”».

Storm Photo Contest

Non solo: «Stormchasing Tv è stata, e sarà anche quest'anno a marzo, il canale ufficiale italiano per trasmettere in diretta con gli Stati Uniti lo "Storm Photo Contest", il più grande concorso fotografico di cacciatori di temporali, condotto da Mike Olbinski, dove parteciperanno alcuni dei migliori storm chasers da tutto il mondo. A dicembre 2023, insieme a Tornado in Italia, Pretemp, Pierluigi Randi e Niccolò Ubalducci, abbiamo organizzato una grande serata dove abbiamo analizzato tutti i fenomeni meteo estremi del 2023». Ad inizio stagione (aprile/maggio), partirà anche il nuovo format di Stormchasing Tv, trasmettendo in diretta le nostre cacce ai temporali in Italia». A proposito di novità, una piccola anticipazione sulla puntata di lunedì 26 febbraio: «Avremo ospite in trasmissione “Chi ha Paura del Buio”, uno fra i team di divulgazione scientifica più grande ed importante in Italia, in diretta dalle 21».