Sarà l’artista indie-folk americana Scout Gillett, introdotta da Sleap-e, a inaugurare sabato, 9 marzo, alle ore 21,30 nel Teatro comunale di Gradara, la stagione di concerti di Fuori! Festival, curati dall’associazione Pop-Gruppo per Oceano Adriatico, il progetto di Labirinto cooperativa sociale nell’ambito del programma Pesaro2024. Fuori!Festival nasce per trovare nuove relazioni e connessioni tra generi musicali e luoghi della musica: l'obiettivo è scoprire e riscoprire abbinamenti insoliti, sperimentare suoni diversi e favorire l'incontro e la compartecipazione alle stesse iniziative di persone che non si troverebbero mai normalmente a condividere assieme eventi musicali.

La carriera

Originaria di Kansas City e stabilitasi nel quartiere di Brooklyn, a New York, dal 2017, Scout Gillett ha suonato in diversi gruppi dal vivo e ha dato avvio a una sua agenzia di booking, la Road Dog Booking. L’infanzia trascorsa nelle zone rurali del Missouri e il suo debutto nella scena punk locale hanno forgiato la sua natura intrepida che si è poi riversata nel suo album solista: No roof no floor (2022), una meditazione audace e vivace, ma al contempo intima, sulla fiducia, sulla resa e su ciò che rende una casa tale. L'album è stato registrato in un grande locale in legno con le porte larghe e questo senso di spaziosità, senza tetto né pavimento come suggerisce il titolo dell'LP, è restituito anche dal frinio dei grilli che si distinguono nei brani. Gli arrangiamenti di Ellen Kempner (Palehound), David Lizmi (MS MR) e Kevin Copeland (The Big Nett), riflettono le radici rurali di Gillett e il suo spirito indie; chitarre e strumenti country/folk come pedal steel, armonica e banjo intessono melodie allegre e accompagnano la voce vellutata di Scout Gillett. L'artista è stata al SXSW 2023, al Treefort Music Festival 2023 e in tour con Sarah Shook & The Disormers e Dead Gowns.

L’apertura

Ad aprire il concerto sarà Sleap-e, progetto guidato da Asia Martina Morabito, giovane talento bolognese classe 2000, che proporrà un live immerso nel lo-fi, un occhiolino all’attitudine egg punk, un gattino dall’indole impulsiva che gioca con la bossa nova e con l’anti-folk. Nel frattempo, il primo marzo al Circolo Mengaroni di Pesaro, si è svolto il Fuori!contest, l’iniziativa lanciata per scegliere quattro tra band, artiste e artisti, del territorio che si esibiranno in apertura dei prossimi concerti del Fuori! Festival. La giuria ha ascoltato e valutato sulla base di originalità, presenza scenica e qualità delle canzoni, le dieci proposte pervenute. Una selezione complessa: tutti i partecipanti hanno evidenziato buone capacità tecniche e hanno ben tenuto la scena, nonostante il poco tempo. Alla fine la differenza è stata la qualità delle canzoni proposte, i tratti personali che riuscivano a mantenere e a comunicare. I vincitori sono risultati: And the bear, Andrea Pifferi, I Touristi e Vinappa. Una menzione speciale è andata a Joseph Manson, che verrà coinvolto per una chiusura di serata post concerto. L'accesso al concerto è libero e gratuito.