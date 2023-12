Gradara arrivano i ristori per le famiglie con reddito medio e basso che pagano la Tari entro la scadenza

GRADARA A Gradara arrivano i ristori per le famiglie con reddito medio e basso che pagano la Ta.Ri. entro la scadenza. Nonostante l’allentamento delle misure cautelative anti pandemia e il sostanziale ripristino di condizioni di normalità, gli strascichi dell’emergenza sanitaria non si sono fermati e, a causa dei conflitti bellici in atto, il sistema economico del Paese si presenta fortemente indebolito. Inoltre, sempre più famiglie con redditi intaccati dall’inflazione si avvicinano ad una condizione di fragilità. Come se non bastasse, i tagli orizzontali assestati ai bilanci delle Amministrazioni Locali rendono sempre più ardui quegli interventi di contrasto ai fenomeni di disagio economico che erano attuati in passato.

Le statistiche Inps

Secondo le statistiche rese note dall’INPS, le famiglie che hanno presentato Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) per il rilascio dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sono passate da 5.870.465 nel 2016 a 10.762.246 nel 2022. I nuclei familiari con quattro componenti rappresentano il 26% del totale, con un valore medio dell’ ISEE di 17.647 euro. Il 49% delle DSU presentate nel 2022 si attestano su un valore ISEE al di sotto dei 10,000 euro mentre si registrano valori ISEE superiori ai 35.000 euro solo nell’8% delle DSU presentate.

Etix

Con l’introduzione nel Comune di Gradara degli ETIX, la moneta ‘glocale’ spendibile in tutta la Penisola, concepita per rivitalizzare il tessuto economico autoctono dei territori e salvaguardare il benessere dei residenti, l’Amministrazione Locale e la Fondazione BarterFly, in accordo con Monethica, hanno messo a punto misure volte a migliorare le condizioni delle famiglie, il bilancio del Comune e, nel contempo, a stimolare le iniziative imprenditoriali che operano sul territorio.

Al momento, sono state individuate due iniziative di immediata applicazione: il sostegno economico e finanziario delle associazioni sportive dilettantistiche e delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte al RUNTS (registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) e il ristoro per le famiglie con ISEE fino a 27.000 euro della Ta.Ri., purché pagata entro i termini di scadenza. In particolare, l’applicazione della misura riguarderà l’accreditamento di ETIX ad uno qualsiasi dei membri maggiorenni della famiglia che partecipa al Circuito Monethica. Il Circuito a livello nazionale vanta oltre 1.500 punti di accettazione, di cui 80 circa nella provincia di Pesaro Urbino, a cui si aggiungono portali di e-commerce con migliaia di articoli.

A partire dalle rate con scadenza da novembre 2023 in avanti e fino ad eventuale revoca del beneficio con preavviso di almeno tre mesi, le famiglie di Gradara che hanno versato o verseranno entro i termini le rate della Ta.Ri. e che hanno attivato o attiveranno l’adesione al Circuito, riceveranno un ristoro dell’importo pagato per la tassa pari al 50%, se con ISEE fino a 10.000 euro, del 40%, se l’ISEE del loro nucleo è compreso tra 10.001 euro e 18.000 euro e del 30% se invece si colloca tra i 18.001 e i 27.000 euro.