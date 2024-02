Ghali, chi è il suo amico alieno diventato una star su Instagram: ha già 200mila follower

Ghali è stato uno dei cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo che più ha fatto parlare di sé, dentro e fuori il palco dell'Ariston. In questi ultimi giorni, il rapper è stato al centro delle notizie perché, più volte dopo essersi esibito, ha lanciato appelli di pace e ha chiesto a gran voce e senza mai nascondersi di fermare i bombardamenti e pensare ai bambini innocenti che stanno morendo nella Striscia di Gaza. Il suo messaggio di pace lo vuole portare anche l'amico alieno che è diventato una star sui social, specie su Instagram. Lui si chiama Rich Ciolino.

Rich Ciolino, l'amico alieno di Ghali

Durante tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, mentre Ghali si esibiva sul palco del teatro Ariston, ecco che in platea non mancava mai il suo amico alieno Rich Ciolino. Di lui non si sa molto ma, come specifica il cantante anche in un'intervista rilasciata a FanPage, l'extraterrestre è arrivato in Italia a gennaio scorso, è il protagonista del video del brano di "Casa Mia" e ha intenzione di visitare il mondo, partendo proprio dal Bel Paese.

Ghali non ha svelato l'identità di chi si cela sotto al costume di alieno ma meglio così, perché Rich Ciolino ha conquistato il cuore di tutti con la sua espressione un po' spaesata e dolce allo stesso tempo e con le dediche su Instagram al suo migliore amico, ovvero il cantante. Basti pensare che il suo account conta la bellezza di 191mila follower.

Il messaggio di Rich Ciolino

Con la figura di Rich Ciolino, Ghali vorrebbe trasmettere l'importante messaggio di accoglienza: anche chi può sembrare diverso, in realtà, è molto più simile di quanto si possa pensare. Il pensiero dell'unità, della scoperta e la riflessione su ciò che ci rende umani è, quindi, alla base della creazione del personaggio di Rich Ciolino.