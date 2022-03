Un poker di star accende l'estate musicale del Piceno. Ecco i cantanti e dove si esibiranno

ASCOLI - Sarà un’estate con tanta musica pop e grandi nomi del panorama nazionale. In attesa di sapere quali saranno le star del Memorial Alessandro Troiani, che andrà in scena con alcuni mattatori dell’ultimo Sanremo nel secondo weekend di giugno, il salotto cittadino sarà al centro dell’evento “Ascoli summer festival”, la rassegna che si terrà dall’11 al 13 agosto.





Nelle ultime ore sono stati svelati i protagonisti della kermesse, che prevede, per ogni sera, un artista diverso. Nei giorni scorsi, era stato ufficializzato il primo nome della manifestazione estiva, la cantautrice Ariete, amatissima dopo l’exploit del suo recente album di debutto, intitolato “Specchio”, uscito dopo il grande successo del singolo “L’Ultima Notte”, certificato disco di platino dalla Fimi e colonna sonora della scorsa estate. Gli altri due artisti che faranno parte di “Ascoli Summer Festival” saranno Ghali e Brunori Sas, contattati entrambi dall’amministrazione comunale e dichiaratisi entusiasti dell’invito. Ghali Amdouni, noto soltanto come Ghali, è da qualche anno uno dei rapper più seguiti dal pubblico italiano. Metà italiano e metà tunisino, l’artista ventenne nato e cresciuto a Milano ha una carriera alle spalle culminata due anni fa con il grandissimo successo dell’album “DN” e in particolare del brano “Good Times”, che vide il suo esordio direttamente in vetta alla classifica del singoli più venduti in Italia. Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è un cantautore, musicista e produttore cosentino, artefice di una carriera costituita da cinque album molto apprezzati anche dalla critica, l’ultimo dei quali intitolato “Cip!” del 2019, contente uno dei brani diventati autentici simboli nel primo lockdown, “Al di là dell’amore”, contraddistinto dal refrain “Vedrai che va bene, andrà tutto bene”. Ma Brunori Sas, Ariete e Ghali non saranno gli unici prestigiosi giovani cantanti nel corso dell’estate 2022 nell’Ascolano.



È stata confermata recentemente anche la presenza dell’artista Madame, che si esibirà in piazza del Popolo, ad Offida, nell’unica tappa regionale del tour della cantautrice e rapper vicentina. Accadrà il 22 luglio, in una serata in cui il pubblico del sud delle Marche potrà scoprire dal vivo il repertorio di colei che rappresenta uno dei maggiori talenti musicali degli ultimi anni. Al secolo Francesca Calearo, Madame ha visto partire il suo percorso professionale nel 2019 con il singolo “Sciccherie”, ottenendo la vasta notorietà lo scorso anno, attraverso un prezioso e fortunato sodalizio creatosi con il produttore, autore e musicista ascolano Dario “Dardust” Faini: prima al Festival di Sanremo, dove si è presentata con il pezzo “Voce”; subito dopo, nel corso dell’estate 2021, con il brano “Marea”, molto ascoltato. Dunque, una stagione estiva, relativamente alla musica, che si preannuncia strepitosa per i tanti giovani locali che, ormai da tre anni, attendono di assistere in città a importanti appuntamenti dal vivo con le star del pop italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA