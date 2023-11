FERMO - Si comincia con Michele Sperandio e il suo nuovo progetto del “Sea Quartet”, domani, domenica 12 novembre, e si chiuderà sabato 25 maggio 2024 con il concerto dei vincitori del concorso violinistico internazionale Postacchini. La stagione musicale di Fermo è servita, con tanti altri eventi, per diversi generi e tutti i gusti, compresi quelli di chi ama il soul-jazz, che non potranno assolutamente perdere l’appuntamento di mercoledì 29 novembre con Mario Biondi.



Il tema del mare



Nel primo evento di domani al Teatro dell’Aquila il concerto sarà a tema mare: del resto il “Michele Sperandio Sea Quartet” è nato proprio dalla necessità di costruire un repertorio, che spazia da molti artisti e generi, che avesse come filo conduttore proprio quello del mare. Oltre a questo il Cantiere Musicale organizza anche il concerto natalizio, a cura della Seven XMas Orchestra, il 26 dicembre, in piazza del Popolo, e quello del 18 febbraio con la Dario Aspesiani Worldland latin orchestra, che si propone di fare un omaggio alla musica cubana. Più classica la rassegna proposta dalla Gioventù Musicale Italiana, nella quale spicca, il 14 dicembre, il concerto del pianista Ramin Bahrami che suonerà Bach, con l’orchestra dell’università di Macerata e il pianista Adamo Angeletti. Si ricorda su tutti anche l’appuntamento il 24 marzo 2024 con l’astro nascente del pianoforte, Arseni Mun, fresco vincitore del concorso pianistico internazionale Busoni 2023, a Bolzano.



Non ci sono festività natalizie senza Gospel e, dopo il primo concerto organizzato lo scorso anno, l’associazione Gabriele D’Annunzio replica, portando sul palco il 30 dicembre l’Anthony Morgan’s inspirational choir of Harlem. Il 17 dicembre il Conservatorio organizza un concerto in biblioteca, ma è il 14 gennaio che aprirà l’anno accademico con un concerto al Teatro dell’Aquila con la big band di musica jazz. Una violinista e un pianista eccezionali per l’apertura della stagione del Circolo di Ave, sempre al Teatro dell’Aquila: il 27 gennaio arriva la violinista Patricia Kopatchisnskaja accompagnata dalla pianista Polina Leshenko e il 25 febbraio toccherà al pianista Yefim Brofman. All’assessore Micol Lanzidei il compito di lanciare la prima della lirica, con Tosca, il 25 novembre (anteprima il 23), seguita dal concerto lirico sinfonico con il conservatorio, e la Cenerentola, opera in scena il 10 febbraio (anteprima l’8). Musica classica e non solo con l’Orchestra sinfonica Rossini che il 9 marzo farà salire sul palco “Rossini! Compleanno tra amici” e poi porterà un progetto su Madonna. La cantante pop, che festeggia i 40 anni di carriera, sarà ricordata con “Madonna, Like a Virgin” il 4 maggio.



Omaggi non finiti, perché tra gli eventi della stagione c’è quello su Domenico Modugno, a cura della That’s amore Orchestra con in testa Riccardo Foresi (22 marzo). Completa la stagione il concorso Postacchini che sta avviando i motori in questi giorni. Alla presentazione, ieri, c’erano, oltre a Lanzidei, anche Michele Sperandio per il Cantiere Musicale, Rita Virgili per la Gioventù Musicale Italiana di Fermo, Andrea Alfieri per l’associazione Gabriele D’Annunzio, Igor Giostra presidente del Conservatorio, Anna Danielli del Circolo di Ave, Saul Salucci presidente dell’Orchestra Rossini, Riccardo Foresi e Roberto Perticarà dell’associazione Antiqua Marca Firmana per il premio Postacchini.