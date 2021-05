Emma festeggia i suoi 37 anni con un regalo ai fan: l'album “Best of me!” e ... un selfie ​no makeup tra le leunzuola

Nel giorno del suo 37esimo compleanno, mentre fioccano sui social i messaggi di auguri, da Vasco Rossi ad Alessandra Amoroso, Emma annuncia ai fan l'uscita di “Best of me!” nel mese di giugno.

Brown Crew

«“Best of Me” è un punto di arrivo ma è anche un nuovo punto di partenza», spiega la cantante che tornerà dal vivo il 6 giugno con il grande concerto per i 10 anni di carriera che fu costretta a cancellare per la pandemia lo scorso anno. «È il riassunto», prosegue, «di ciò che ho realizzato in questi dieci anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare a essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare a inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l'arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori», conclude.

Emma ha deciso di festeggiare il compleanno anche con un selfie 100% no makeup, scattato tra le lenzuola, in un mattino di sole primaverile. Niente trucco, solo tanta bellezza naturale. La cantante, che ha appena annunciato l'uscita della sua prima raccolta di successi, risponde pienamente alle caratteristiche del suo segno zodiacale, Gemelli, per definizione ribelle, libero, indipendente e parecchio carismatico. Allergica ai diktat estetici imposti dai media e dai social, Emma Marrone ama mostrarsi ai suo fan per quella che è, senza filtri e senza ritocchi.

Il tour

Annunciate anche le date del nuovo tour: il 3 giugno sarà a Lignano Sabbiadoro; il 6 giugno all'Arena di Verona; il 12 al Teatro Antico di Taormina; il 18 giugno alla Cavea del Parco della Musica e il 23 a Milano.

Un tour organizzato per celebrare insieme con il suo pubblico i 10 anni di carriera, ripercorrendo live i suoi più grandi successi e presentando i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”. «Vi aspetto a braccia aperte», ha detto ai suoi fan.

Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, Emma Marrone è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group.

Eurovision Song Contest

Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano “Arriverà”, e nel 2012 con il brano “Non è l'inferno”, vincitore di quell'edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano “La mia città”, classificandosi alla 21ª posizione.

3 MTV Awards

Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.

Già a novembre 2015 la cantante ha venduto oltre un milione di copie in Italia tra album e singoli.

Se non ora quando

Sin dall'inizio della sua carriera, la cantante ha partecipato a diverse iniziative di solidarietà, impegno sociale e beneficenza. A febbraio del 2011 Emma partecipa alla manifestazione Se non ora quando,un movimento ideato per protestare a favore dei diritti delle donne, partecipa allo stesso movimento anche nel 2012. In diverse interviste la cantante ha dichiarato di aver sempre partecipato, sin da giovanissima, a manifestazioni sociali e di aver svolto per un anno il servizio civile assistendo gli anziani a domicilio.

Istituto nazionale tumori Regina Elena

In seguito ad un intervento chirurgico per un tumore dell'utero, ha promosso una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori tra i giovani.Già nel 2010 era attiva in tal senso, difatti assieme agli altri dodici cantanti di Amici ha pubblicato il singolo a scopo benefico Cellule (Per rinascere basta un attimo), il cui ricavato è stato devoluto all'Istituto nazionale tumori Regina Elena e all'Istituto dermatologico S. Gallicano di Roma.

Da maggio 2011 diventa testimonial dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro per aiutare la ricerca contro il cancro.Sempre nel 2011 Emma presta il proprio volto per una campagna dedicata alla prevenzione oncologica dell'Associazione nazionale tumori, ONLUS che opera nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore.

Dream on Show

Il 27 maggio 2012 partecipa al Dream on Show, spettacolo organizzato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per lanciare un messaggio contro tutte le droghe. L'11 luglio dello stesso anno ha partecipato al concerto SLAncio di vita, contro la SLA, finalizzato per finanziare la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica. Sempre nell'estate del 2012 ha collaborato con la Protezione Civile della Misericordia devolvendo l'intero ricavato del suo concerto a Lastra a Signa del 21 luglio per l'acquisto di un macchinario polifunzionale.

Dal dicembre 2014 supporta Never Give Up associazione non-profit per lo studio e la cura dei disturbi alimentari.

