«Ecco il piatto che preparo quando Selvaggia torna a casa stanca». Il fidanzato chef ha una ricetta particolare

Ci sono menù e menù. Quelli abituali e quelli speciali, quelli per i momenti normali e quelli invece per i momenti speciali o anche particolari. Lorenzo Biagiarelli, chef 31enne volto di “E’ sempre mezzogiorno”, il programma condotto su Rai Uno da Antonella Clerici, fidanzato con Selvaggia Lucarelli, rivela e descrive il piatto che prepara per il momento speciale con la compagna. E di quale piatto si tratta?

C’è una ricetta che conquista sempre la famosa giornalista, blogger, scrittrice e giudice di Ballando con le stelle. «Quando lei torna dal lavoro, magari ha saltato il pranzo, arriva a casa la sera tardi, in quel momento so che devo prepararle le polpette al sugo. Ho una ricetta straordinaria, le polpette al sugo fatte nella pentola a pressione, è il piatto del buon umore, necessario dopo una giornata dura e per il nostro momento speciale”.

