«Alessandra Amoroso si è rifiutata di cantare Maledetta Primavera», la stoccata di Loretta Goggi. Il web insorge: che caduta di stile

Alessandra Amoroso è stata protagonista indiretta di una frecciatina molto affilata di Loretta Goggi durante la puntata di Tali e Quali andata in onda ieri sera, 27 gennaio, condotto da Carlo Conti. La cantante, cheieri ricopriva anche il ruolo di giudice della serata, ha confessato un episodio molto poco piacevole avvenuto qualche anno fa, quando la Amoroso era all'interno della scuola di Amici e, a sua detta, si sarebbe rifiutata di cantare "Maledetta Primavera". Non solo questo. Andiamo a leggere che cosa ha detto e la reazione del web che non coincide molto con la versione di Loretta.

La stoccata di Loretta Goggi

Dopo aver visto l'esibizione di una della pèrtecipanto a Tali e Quali, nei panni di Alessandra Amoroso, Loretta Goggi ha voluto raccontare un aneddoto molto interessante che riguarda il periodo in cui la cantante di "Mambo Salentino" era ancora nella scuola di Amici.

«Mi sono ricordata quando ad Amici, ad Alessandra Amoroso hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera, con Luca Jurman che era il suo insegnante, ma lei ha fatto una faccia! Alla fine l'ha cantata, ma non dico come!», ha raccontato Loretta, tra le risate del pubblico e di Carlo Conti che ha voluto minimizzare dicendo che «Alessandra l'ha comunque cantata».

La reazione del web

Gli utenti del web si sono indignati e, soprattutto quelli più attenti ai programmi di Maria De Filippi hanno ammesso di non ricordare minimamente questa scena di cui parla Loretta Goggi: «Ma siamo sicuri che sia successo realmente? Era Alessandra Amoroso?»

In molti hanno difeso la cantante di Amici dicendo che l'aneddoto raccontato non è vero, mentre altri attaccano Loretta Goggi: «Che caduta di stile, non le lo aspettavo proprio.

Tutto si può dire della Amoroso ma non che canti male, forse può stare antipatica, ma canta benissimo e negarlo è velenoso».