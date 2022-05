Amici 21, la finale: un professore pronto all'addio? E Maria De Filippi spoilera il nome di un ospite: «Alessandra Amoroso non lo avevi detto?»

Tutto è pronto per la finalissima di Amici 21. A contendersi la vittoria nel corso della finale del talent di Maria De Filippi saranno i 6 allievi finalisti, 4 cantanti e 2 ballerini. Albe, Sissi, Luigi e Alex sono i cantanti rimasti in gara. (tra loro sarà eletto il vincitore del circuito canto), per la danza, invece, si contendono la vittoria Serena e Michele. Sia il vincitore di circuito e quello dell’edizione saranno eletti entrambi nel corso della finalissima che andrà in onda eccezionalmente domenica 15 maggio. Ha deciso di far slittare la serata di un giorno Mediaset per dare spazio all'Eurovision che andrà in onda stasera in diretta da Torino su Rai 1.

Amici 21, un professore lascia la scuola?

L'edizione del talent show non si è ancora conclusa ma già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione. Sembra infatti che il corpo docenti potrebbe modificarsi ancora. Dopo l'arrivo di Raimondo Todaro (migrato da Ballando con le Stelle) e l'addio di Arisa (che però poi voleva tornare) pare che un altro insegnante sia pronto a lasciare lo show. Tranquilli non sarà né Alessandra Celenatno né tantomeno Rudy Zerbi. Nonostante i due docenti siano i più temuti dagli allievi la coppia Zerbicele funziona troppo per lasciarla sfumare. Sarà quindi proprio l'ultimo arrivato Todaro ad andarsene? Certo le sue discussioni con la Celentano hanno messo a dura prova la maestra di danza, ma no non sarà lui ad andarsene. A svelare il nome del prof. che forse il prossimo anno non ci sarà piu' è stato Amedeo Venza. Secondo l'esperto di gossip si tratterebbe di Anna Pettinelli.

Le indiscrezioni

Notizia da prendere con le pinze perché nessuna notizia ufficiale è ancora arrivata, ma domani per Anna Pettinelli potrebbe essere l'ultima puntata e se così fosse diciamo che il pubblico ne risentirebbe ben poco. Sui social la speaker non è molto amata anche se i fan di Aka7even e di Albe non smetteranno mai di ringraziarla.

Ma il banco non può rimanere vuoto così Venza riporta che a sostituire la Pettinelli potrebbe essere un ex allievo della scuola. «Potrebbe essere sostituita da un ex allievo», si legge senza né nomi né indizi.

Lo spoiler di Maria De Filippi sulla finale

Non sappiamo se questa indiscrezione sarà confermata quello però che possiamo anticiparvi è che domani come superospite da Maria De Filippi ci sarà Alessandra Amoroso. A lanciare lo spoiler stata la stessa padrona di casa. La De Filippi è intervenuta infatti durante un'intervista della cantante a Rtl 102.5 svelando che proprio l'ex allieva sarà un ospite della finale di Amici 21, domani. «Non so se vi ha detto che parteciperà alla finale domenica sera. Non l’’avevi detto? Perché, è vietato dalla legge?». Alessandra ha sorriso e confermato di non avere reso pubblica la notizia, ufficializzata dalla però dalla conduttrice solo in quel momento: «Io penso che tu possa fare tutto quello che ti pare ma no, non l’avevo detto. Lo stiamo dicendo adesso».

