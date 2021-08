Salmo, maxi-concerto senza distanziamento e mascherine a Olbia. Alessandra Amoroso: «Dia spiegazioni»

«Mi faccio arrestare pur di suonare». Così Salmo alcuni giorni fa quando, dopo i violenti incendi che hanno devastato parte della Sardegna, aveva promesso di organizzare un concerto-evento a sostegno della Regione falcidiata dai roghi. E così è stato. Il rapper si è esibito ieri nella sua Olbia, in un evento "improvvisato" della durata di 45 minuti davanti a una folla di giovani, accalcati davanti alla ruota panoramica della città sarda senza distanziamento né mascherine. Un maxi-assembramento che ha scatenato inevitabili polemiche. Il concerto, gratuito, ha promosso raccolte fondi in favore dei sardi colpiti dagli incendi, ma anche dei lavoratori dello spettacolo in crisi a causa delle pandemia Covid.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Cortellesi, torna “Come un gatto in tangenziale”:... L'ATTORE Raoul Bova compie 50 anni, da "Piccolo grande amore" al...

LEGGI ANCHE

Notte bianca tra Green pass e proteste per gli schiamazzi: Bugo contesta l'organizzazione

Bufera sul concerto a Olbia di Salmo

L'evento, tuttavia, non è piaciuto a tutti. Sui social, dove il concerto è stato promosso e lanciato, c'è anche chi si scaglia contro l'iniziativa di Salmo. Tanti i commenti di utenti indignati per il mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale. L'invettiva più rumorosa, però, arriva da una "collega" di Salmo, la cantante Alessandra Amoroso che su Twitter ha scritto: «Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie». Per ora il rapper sardo si limita ad esultare per il successo, in termini di affluenza, dell'evento, ma non ha ancora dato una risposta alle polemiche.

Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto…

Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione.

Grazie #salmo pic.twitter.com/MS6Xv5GKc3 — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) August 14, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA