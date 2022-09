Alessandra Amoroso e Aiello, la presunta love story fa impazzire i fan. Lei: «Tu ne sapevi qualcosa?»

Alessandra Amoroso e Aiello, nuova presunta love story. Sui social è il principale argomento di discussione nelle ultime ore, e pare che tra i due artisti ci sia effettivamente del tenero. Migliaia di fan e utenti social stanno rendendo virali diversi indizi e retroscena che potrebbero confermare il loro rapporto. Che tra i due ci sia un legame di amicizia da tempo è ormai cosa nota dal 2020 quando Aiello ospite di radio Zeta disse: «Ale è una matta, ci vogliamo bene». Ma le foto e i video delle ultime ore dimostrano che ci sia dell'altro oltre ad una semplice amicizia... ma sarà davvero così?

Gli indizi

«Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme da mesi. Perché venite a saperlo solo adesso?», è l'argomento di gossip più discusso nelle ultime ore su Twitter. Come al solito gli utenti si dividono: chi non sapeva nulla sulla presunta love story e chi invece sospettava che ci fosse del tenero tra i due artisti da ormai mesi. I ben informati sostengono che la relazione vada avanti da giugno quando entrambi hanno partecipato l'uno al concerto dell'altro, poi la cena sospetta e la dedica social... insomma, pare ci siano tutti gli ingredienti per battezzare una nuova coppia.

La smentita

Ma il gossip è arrivato anche alla cantante salentina, che ha deciso di commentarlo smentendo però i diversi rumors. Con un cinguettio Alessandra Amoroso ha scritto su Twitter: «E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?», ha voluto scherzare ricordando la polemica del video andato virale nella quale la Amoroso si rifiutava di fare gli autografi ai fan.

I video virali

Sembra dunque che tra i due ci sia davvero solo una bella amicizia, ma nonostante la smentita arrivata direttamente dal profilo ufficiale della cantante, i fan non si arrendono e sui social continuano a circolare indizi e video. Uno che risale al mese di giugno durante un concerto di Aiello a Roma, in cui il cantante indica Alessandra mentre canta: «Toccare le stelle con te», il gesto non è passato innoservato agli utenti dei social che l'hanno condiviso presumendo che la canzone, "Il cielo di Roma", Aiello l'abbia dedicata alla sua "Ale".