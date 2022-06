Alessandra Amoroso nega l'autografo a una fan: bufera sui social. E la cantante replica così VIDEO

Ore e ore sotto al sole in prima fila per vedere la sua artista preferita, Alessandra Amoroso. E, una volta avuta a pochi passi da lei, la fan le porge un cuscino per ricevere l'autografo con le lacrime agli occhi e il groppo in gola per l'emozione. Ma la cantante, in Piazza del Popolo per l'evento Tim Summer Hits, quando le si avvicina, rifiuta di firmarle l'autografo.

Ed è la stessa Alessandra Amoroso a spiegare il motivo: «Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle», dice la cantante salentina alla sua fan, lì in attesa da ore solo per quella firma sul suo cuscino preferito.

La fan, quindi, ha poi deciso di condividere il video del rifiuto su TikTok, diventato virale in pochi minuti. E quando il web è venuto a conoscenza del rifiuto di Alessandra Amoroso, ecco arrivare anche le critiche. La gentilezza con cui Amoroso ha declinato l'invito della ragazzina, infatti, non basta a frenare le polemiche: tanti gli utenti che puntano il dito contro la sua «mancanza di umiltà».

Il video che circola ormai ovunque su TikTok e su Twitter, scatena l'ironia degli utenti. C'è chi scrive: «Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimangono male...», oppure chi la critica più apertamente: «No vabbè mi è proprio scaduta. Peccato perché ero un suo fan, ma dopo questa vai pure da sola... Ale Ale Ale…».

Critiche che però non sono piaciute alla ragazza protagonista del video che è subito corsa in aiuto della sua beniamina, Alessandra Amoroso. La fan anche sui social la difende sostenendo che il punto di vista della cantante sia stato corretto e che ha fatto bene a comportarsi in questo modo per rispetto degli altri presenti al concerto.

LA REPLICA

La replica della cantante salentina non ha tardato ad arrivare. E in una storia su Instagram ha chiarito la sua posizione in merito all'autografo non firmato. Alessandra Amoroso ha scritto: «Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell'artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti».

«Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo», chiarisce la Amoroso.

«Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l'amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre», spiega l'artista. Che per concludere lancia un monito al web: «Fate entrare l'amore... tutto questo odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l'ha detto nonna!».

