Alessia Marcuzzi si racconta: «Ho quasi 50 anni ma mi sento fragile e bambinona. La pandemia però un po' mi ha cambiata»

Quando i numeri non sono tutto anche se spesso e volentieri sembrano quasi come uno dei pochi obiettivi di tanti personaggi. Alessia Marcuzzi sta per concludere la sua stagione televisivia al timone de Le Iene ma c'è anche dell'altro e la conduttrice 48enne lo racconta in maniera profonda.

«Ho oltre 5 milioni di follower, ma sono fragile, insicura e bambinona». La pandemia l’ha comunque profondamente cambiata: ora sa cosa vuole. «Sono veramente felice e meno insicura di quello che sono sempre stata - sottolinea Alessia - anche se hai tanti follower e sei apprezzata sui social non vuol dire che non puoi essere insicura nella vita. Mi chiedevo sempre: avrò fatto bene o avrò fatto male?. Chi mi conosce sa che non sono esattamente l’immagine della donna tutta d’un pezzo, sono fragile e un po’ bambinona anche adesso che ho quasi 50 anni».

