ASCOLI Il Memorial “Alessandro Troiani” approda lunedì 11, alle 21, in piazza del Popolo ad Ascoli. Si tratta dello svolgimento della 24esima edizione di un evento che da molti anni, sotto la direzione artistica e la presenza in palcoscenico di Dario Faini, in arte Dardust, permette di finanziare progetti e mettere in atto cure a favore dell’associazione ascolana dell’Ail, realtà che si occupa di coloro che sono affetti da leucemie, linfomi e mielomi.



La manifestazione



Una manifestazione che nasce stavolta per avere sotto i riflettori con Dardust la figura del rapper Lazza, al quale il compositore, autore, musicista e produttore ascolano ha regalato il grande successo del brano “Cenere” all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con lui e Faini alla serata inizialmente avrebbe dovuto esserci Noemi, poi impossibilitata ad essere presente dopo l’estate per pregressi contratti e un artista che si vociferava da più parti potesse essere Lorenzo Jovanotti, che dopo il devastante incidente in bicicletta in questo momento non può essere purtroppo professionalmente attivo. Per il momento, l’organizzazione ha annunciato che con Dardust e Lazza a cantare e suonare ci sarà un ospite a sorpresa, che il pubblico potrà scoprire soltanto nel corso della serata. Lo show è da tempo sold out, nonostante il concerto che Lazza ha tenuto pochi giorni fa nella vicinissima San Benedetto e nonostante l’alone di mistero che aleggia circa il terzo protagonista. Per l’occasione saranno in duemila nel salotto del capoluogo piceno ad applaudire i protagonisti della serata, che permetterà di certo di mettere insieme una coppia musicale che ha già dimostrato di funzionare tantissimo. I due artisti si esibiranno in una suggestiva performance acustica accompagnati da un quintetto d’archi. Il Memorial, messo in moto quest’anno già dai primi mesi del 2023 sotto la guida del presidente dell’Ail, Giuliano Agostini, è nato sin dall’inizio per ricordare lo sfortunato commerciante AlessandroTroiani, scomparso prematuramente per una grave malattia oncologica, affinché nella sua città fosse istituito un centro di ematologia.



Fondi per la ricerca



Il desiderio del giovane si è potuto realizzare dopo la sua scomparsa, e oggi, anche grazie a lui, tante persone affette da malattie del sangue e dell’apparato linfatico possono guarire. Come sempre, l’obiettivo è quello di ottenere attraverso l’incasso fondi da destinare alla ricerca e poter aiutare i pazienti del reparto di Ematologia e Terapia Cellulare del nosocomio ascolano.