SAN BENEDETTO - È arrivato secondo a Sanremo con il brano “Cenere”, da poco sesto disco di platino: Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, sarà domani, domenica 27 agosto, alle ore 21,30 al parco Nelson Mandela di San Benedetto del Tronto per il San B. Sound, festival organizzato da Comune e Best Eventi (info: 0859047726).



Il tour



Iniziato a giugno, il “Lazza ouvertour summer 2023” sta avendo un grande successo, sull’onda del brano, che porta la firma musicale anche del genio ascolano Dario Faini (Dardust), e del disco Sirio, che il rapper milanese ha pubblicato lo scorso anno. «Fare un settimo disco di platino – commenta – con il mio ultimo album, è un risultato da record, sono infinitamente grato al mio pubblico che ha saputo cogliere appieno quello che volevo comunicare». Lazza sta portando la sua carica esplosiva in giro per l’Italia. Anche al San B. Sound di San Benedetto l’artista canterà i successi del suo disco, i brani iconici del suo repertorio oltre a “Cenere”, presentato a Sanremo.



L’affetto



«Sono grato – aggiunge Lazza – al mio pubblico anche per l’affetto che mi sta mostrando venendo ai miei live. Il mio obiettivo principale è sempre quello di mandare a casa le persone contente, di dare al mio pubblico una serata da raccontare, e poi di divertirmi io». Si preannuncia un concerto emozionante e Lazza ne parla spiegando che sarà fatto di tanti momenti: «Ci sarà quello in cui si salta, si “poga”, il momento che mi piace chiamare “da stadio”, con gli accendini. Ancora il momento strappalacrime, quello piano e voce… non vedo l’ora di portare il mio show sul palco. I concerti sono il mio ossigeno e vedere il pubblico che canta le mie canzoni è ciò che mi rende più felice».



La carriera



Classe 1994, il rapper, cantante e artista milanese coltiva la passione per la musica fin da giovanissimo, tanto da iscriversi e frequentare i corsi di pianoforte del Conservatorio Verdi di Milano. Lazza però mostra quasi da subito una passione per l’hip hop, iniziando nelle crew milanesi. Si fa conoscere con il suo primo album, nel 2017, “Zzala”, disco d’oro l’anno successivo, e poi “Re Mida”, secondo album. Continua a collaborare anche con altri artisti, è presente nel Machete Mixtape 4 e nel 2022 collabora con Fabri Fibra in Caos. Ma è Sirio, il terzo album di Lazza ad aver avuto il maggior successo: oltre ai platini, ha totalizzato più di un miliardo di stream complessivi su Spotify, per 21 settimane primo in classifica tra gli album più venduti. Quindi un tour nei palazzetti italiani, tutte date andate sold out, e il tour estivo che lo porta domani a San Benedetto del Tronto. Tra le ultime collaborazioni, Lazza figura tra i top player, insieme a Sfera Ebbasta e Blanco, in “Bon Ton”, singolo del dj e producer Drillionaire.