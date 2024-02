Non solo Dardust e Giovanni Allevi. Le note create attraverso i tasti e diffuse in questo momento nel capoluogo piceno hanno anche un altro nome, accompagnato da numeri altrettanto potenti dei due pianisti ascolani da tempo affermati in tutto il mondo. Parliamo di Stefano De Pasquale, noto ormai da tutti semplicemente come Steve, la cui abilità musicale è servita negli ultimi anni a far veicolare attraverso i social la conoscenza di un personaggio attualmente seguito da milioni di followers.

La scelta

La sua popolarità è talmente estesa che, nelle settimane scorse, nel momento in cui la Paramount ha deciso di far promuovere l’uscita del film “One Love”, in questi giorni in vetta nelle nostre sale, in Italia è stato scelto il suo personaggio affinché l’esercito dei suoi seguaci potesse conoscere questa pellicola che ripercorre la vita del simbolo del reggae giamaicano Bob Marley. Ritenuto uno dei blogger mondiali più seguiti, Steve è stato dunque scelto come elemento chiave nel nostro paese per far veicolare in rete questo progetto cinematografico americano diretto da Reinaldo Marcus Green, subito balzato sul podio del box office nostrano. Proprio per meglio accompagnare la circuitazione delle immagini di “One Love”, nelle settimane scorse nel salotto cittadino è stato girato un filmato in cui Steve si cimenta al pianoforte attorniato da fans e curiosi.

La favola

La storia dell’artista ascolano sembra una favola, perché pur essendo un pianista, un cantante e un compositore, tra l’altro nato in una famiglia di musicisti, per affermarsi a grandi livelli ha dovuto attendere il boom del web. Appassionatosi al mondo delle sette note all’età di 7 anni, una serie di difficoltà lo ha obbligato ad abbandonare gli studi e a continuare da autodidatta.

«A 11 anni ho cominciato a comporre brani al pianoforte ma la mia carriera professionale è cominciata quasi per caso nel 2015 a beneficio di vari resort per vacanze in Italia», spiega Steve. «Nel 2021 sono diventato insegnante di pianoforte in una scuola della mia città e, l’anno dopo, mi sono messo in proprio sul web dove, in poco più di un anno, ho ottenuto un seguito impressionante di seguaci» racconta l’artista, che nel 2023 è stato premiato in Italia come miglior pianista emergente social. «Nella mia testa, infatti, credo che siano il miglior modo per farsi conoscere e poter divulgare la propria musica», aggiunge, svelando che due anni fa si è lanciato contemporaneamente su Tik Tok, Instagram e Youtube, raggiungendo numeri assolutamente eccezionali: più di 300 milioni di visualizzazioni e oltre un milione di follower distribuiti tra le tre piattaforme.

Il video

In occasione del video girato recentemente in piazza del Popolo, nella cui realizzazione ha eseguito vari brani dal vivo, come “Exodus” e “Three little birds”, il musicista ascolano ha voluto riproporre lo schema classico delle sue esibizioni live rivolte al mercato social, ambientate in luoghi affollati - come piazze, aeroporti e stazioni - in cui si finge ogni volta un pianista improvvisato, destando grande clamore ed estremo interesse tra i presenti.