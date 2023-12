ASCOLI - Il capoluogo piceno brilla nell’ultimo giorno del 2023, grazie a una serata davvero speciale, organizzata dall’Amministrazione comunale. In un’atmosfera magica, resa ancor più suggestiva dalle luminarie natalizie che fanno splendere piazza del Popolo e tutto il centro storico di Ascoli, la notte di Capodanno sarà l’occasione per dare spazio alla musica interpretata dai talenti locali che si alterneranno dall’orario dell’aperitivo fino a dopo la mezzanotte.

Il primo appuntamento è in programma già alle ore 18.30, con l'esibizione del gruppo musicale The Holograms. La performance avverrà sul palcoscenico che sarà allestito dinanzi alla chiesa di San Francesco. Poi, dopo il tradizionale cenone, piazza del Popolo si trasformerà nella location di un grande show che si aprirà con il concerto della band La Rua (alle ore 23) che accompagnerà i presenti fino al conto alla rovescia di mezzanotte e all’immancabile brindisi per festeggiare l’arrivo del 2024. L’anno nuovo sarà aperto dallo spettacolo del musicista e produttore Dario Dardust Faini che, poco dopo l’una di notte, lascerà spazio al dj set del famoso bassista Saturnino Celani, per far ballare e divertire tutti i presenti. Ingresso libero in piazza del Popolo.