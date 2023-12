ASCOLI - Si è svolta ieri pomeriggio in Prefettura la cerimonia di consegna dei diplomi dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Hanno ricevuto il diploma Caterina Stefania Ceccarani, il maresciallo capo Martino Danilo Di Biase, il luogotenente Claudio Galasso, il sostituto Commissario Paolo Giovanni Ranaldi, l’appuntato scelto Stefano Spagnoli, l’ex commissario Filippo Stragapede, il maresciallo Andrea Felicetti, Philippe Spitali e Pietro Trevisani. Tra i premiati anche lo chef Enrico Mazzaroni, il cui locale Il Tiglio di Montemonaco ha ricevuto una stella Michelin nel 2022.

Il commento

«Sono grato al Presidente della Repubblica per questa onorificenza. Sono felice di essere riuscito a diventare Cavaliere e spero che la mia vita dimostri sempre l’impegno nel fare le cose - ha detto lo stesso Mazzaroni. - In Italia la cucina è molto apprezzata e speriamo che possa diventare presto patrimonio immateriale dell’umanità. La mia vita l’ho spesa ai fornelli e spero di aver contribuito anche io, per una parte, a questo possibile riconoscimento. In più l’ho fatto a Montemonaco che è una zona disagiata e terremotata. Dopo un anno come questo è difficile avere ulteriori sogni, ma spero che ci saranno periodi migliori». L'Ordine è stato istituito per «ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per servizi nelle carriere civili e militari».