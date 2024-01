Aveva espresso recentemente il desiderio di essere sempre più Dardust, artefice della sua musica e dei suoi concerti e sempre meno autore, al punto di ripromettersi di latitare il Festival di Sanremo. Lo aveva fatto anche attraverso un monologo di grande impatto emotivo nella trasmissione di Italia Uno “Le Iene Show” dello scorso novembre, quando aveva confessato che lui, uomo da 70 dischi di platino conquistati e 500 milioni di stream, si era sentito addosso ad un certo punto del suo percorso «una vera e propria ansia da prestazione».

L’amicizia

Evidentemente, per l’edizione 2024 della manifestazione canora italiana più importante non ha potuto dire di no ad un grande amico come Francesco Renga, in gara accanto a Nek con il brano “Pazzo di te”. E non ha saputo sottrarsi neppure a colei che da più parti è data tra i favoriti alla kermesse di quest’anno presso la città dei Fiori: Angelina Mango, grazie al pezzo “La Noia”. Parliamo di Dario Faini, il music maker ascolano sempre più in fuga dall’essere considerato principalmente “ un prodotto da vendere”, che ad un anno dall’uscita dell’album “Duality” e una lunga serie di concerti affiancato ogni volta da guest star, oltre che reduce dalla collaborazione preziosa, discografica e dal vivo, instaurata con Elisa Toffoli, torna alla Città dei Fiori come autore di due brani.

Il primo lo vede lavorare di nuovo per Francesco Renga, al suo nono festival e con due brani sanremesi scritti in passato proprio da Dario “Dardust” Faini: nel 2021 con la canzone “Quando trovo te”, firmata dall’artista marchigiano e da Roberto Casalino e, nove anni prima, con “La tua bellezza”, pezzo di grande successo in quella edizione. Il nuovo brano rientra nel progetto che il cantante lombardo, vincitore nel 2005 con “Angelo”, ha concepito al fianco di Nek, dopo il giro di concerti e l’album di inediti dell’inedito duo, uscito lo scorso settembre. “Pazzo di te”, che vanta il testo ad opera di Renga e di Diego Mancino, vede nella stesura della musica Dardust insieme ai due interpreti del brano (produzione di Luca Chiaravalli).

La figlia di Pino

Per quel che riguarda la canzone di Angelina Mango, a celebrare il nuovo singolo della figlia dell’indimenticato Pino Mango il “Re Mida del pop italiano” si è fatto aiutare da una sua scoperta, Madame, di cui si era già occupato artisticamente in occasione del Sanremo 2021 con il brano “Voce”, da lei tre anni fa portato in gara. Aver scritto il brano “La Noia” avrà la grande responsabilità di tenere alta la fama di questo astro nascente delle sette note italiane, uscita dall’edizione 2023 di Amici” e reduce dai trionfi dei due ultimi singoli: “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa”. Dunque un anno che per Dardust si apre a sorpresa con Sanremo, per poter continuare un periodo davvero straordinario per lui, terminato con lo speciale live accanto a Elisa su Canale 5 e con la notte di capodanno in piazza del Popolo nella sua Ascoli.

«Gli ultimi dodici mesi per me sono stati indimenticabili, con un tour incredibile, in un viaggio senza confini» ha detto l’artista incrociando le dita per i progetti imminenti, gratificato dall’impegno di tutti coloro che hanno fatto parte di questo anno straordinario. «Grazie a coloro che ci sono stati nel mio percorso artistico ma soprattutto in quello umano » ha aggiunto, già pronto per nuovi traguardi futuri.