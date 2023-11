ASCOLI - L’Arengo continua a legare la propria immagine a quella di ascolani celebri fuori dai confini. Dopo aver chiamato in veste di testimonial il musicista Giovanni Allevi, l’attrice Giorgia Fiori, il produttore e dee jay Alessandro Xiueref, in arte Asco, la tiktoker Melissa Massetti e il conduttore Massimiliano Ossini, ha deciso ora di puntare tutto su due artisti di musica che da anni stanno veicolando il nome di Ascoli ovunque: il music maker Dario Faini, in arte Dardust, e il bassista Saturnino Celani.



Il sindaco Marco Fioravanti, dopo aver deciso di invitare i due celebri musicisti al settantesimo anniversario della Quintana con un’iniziativa a Milano, ha deciso di affidare loro anche l’appuntamento di fine anno in piazza del Popolo. I due artisti sono stati contattati dal primo cittadino per essere le star di un grande spettacolo allestito per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La serata, che lo scorso anno fu curata da Dee Jay Asco, anziché puntare sulla consolle di vari disc jockey, stavolta sarà soprattutto dedicata alla musica dal vivo, con l’ausilio di nomi di prima grandezza delle sette note nazionali.

La grande impronta del sindaco

La festa di fine anno si preannuncia nutrita di ospiti, con l’allestimento di un palco altisonante che accoglierà appunto anche Dario Dardust Faini e Saturnino. La volontà di Fioravanti negli ultimi mesi è quella di lasciare una grande impronta alla città mediante la proposta di concerti memorabili come quelli dei trapper Bresh, Ernia e Tedua per il Summer Festival ad agosto, di Max Gazzè a settembre e di Roberto Vecchioni lo scorso 18 ottobre. Una serie di serate dal vivo che continuerà ad inizio anno e che vedrà come fiore all’occhiello il countdown di San Silvestro. La felicità del sindaco nel proseguire su questa linea è alle stelle, grazie anche all’ottimo rapporto di stima e amicizia che ha intessuto con i due artisti nati e cresciuti ad Ascoli, che dopo aver suonato lo scorso 11 settembre nel salotto cittadino al Memorial Troiani saranno ancora ad esibirsi insieme il 29 novembre a Civitanova Marche con “Duality”.