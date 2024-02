Massimo Ceccherini contro la tv: «I conduttori non hanno un'idea e prendono un sacco di soldi. I talent? Illudono i ragazzi»

Massimo Ceccherini senza peli sulla lingua. «Sono tutti bolliti, non hanno un'idea e prendono un sacco di soldi», così l'attore e sceneggiatore ha parlato della tv nostrana dei nostri tempi. Contro i reality, contro l'ipocrisia dei conduttori, Ceccherini ne ha risparmiati pochi.

A ruota libera, il co-sceneggiatore del film di Matteo Garrone "Io, Capitano" si è schierato con la sua solita irriverenza e sincerità contro il sistema della televisione italiana durante un'intervista rilasciata al podcast Gurulandia.

Nel lungo episodio, Ceccherini si è sbottonato parlando delle sue vicissitudini, delle scommesse, del suo lavoro e dei realty show. «La verità - ha detto il comico - è che in tv sono tutti, o quasi tutti, bolliti. Fiorello è uno che inventa e crea, quello sa fare, ma se no sono tutti bolliti, senza nessuna idea e prendono un sacco di soldi».

Sfruttano il talento e li lasciano lì

«Come vivono quelli lì di quei programmi che sfruttano il talento? Intortano anche i genitori, perché credono che il figlio è diventato, che so, Freddie Mercury», attacca l'attore. «Appena finisce il programma - continua - tutti sappiamo che dieci su dieci, spariscono.

L'attacco ai Reality

E come vive quella famiglia con i ricordi di foto in casa quando erano amici, che ne so, con quello pelato? Rudy Zerbi? Mamma mia, quello lì, lasciamo perdere… come vivono? Coppine, fotine, premini marci, ma nessuno più ti chiama e nessuno più ti vuole».

Ceccherini si è lasciato andare anche su alcuni dei programma cardine della tv popolare italiana: «Loro (riferito agli autori) hanno lo psicologo che sta dalla parte loro. A loro fa comodo se tu stai lì per scoppiare. Il dopo di quella faccenda lì, non è regolato», ha raccontato riferendosi ai partecipanti dei reality.

E su Uomini e Donne? «A nessuno frega un cazzo dell'amore - ha sentenziato -. Dopo quattro, cinque mesi che stanno insieme, con le luci dello studio tv che si sono spente, la tentazione è forte di fare altro».