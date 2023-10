Back to Momix, in vendita (da domani) i biglietti per lo straordinario spettacolo a Civitanova

CIVITANOVA - Domani (venerdì 6 ottobre) e sabato 7 sono in vendita i biglietti per l’atteso nuovo spettacolo dei Momix, compagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Pendleton conosciuta in tutto il mondo per i suoi spettacoli di eccezionale inventiva e bellezza, previsto il 6 e 7 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche, in prima ed esclusiva regionale su iniziativa del Comune di Civitanova Marche, Azienda Teatri di Civitanova e Amat, con il contributo della Regione Marche e del Mic.

I biglietti – I settore 60 euro, 55 euro ridotto; II settore 50 euro, 45 euro ridotto; III settore 40 euro, 35 euro ridotto – sono in vendita presso l’ufficio turismo (0733 812936) venerdì 6 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.30 e sabato 7 ottobre dalle 10 alle 12.

Dalle ore 13 di sabato 7 ottobre i biglietti potranno essere acquistati online su vivaticket.com e in tutte le biglietterie del circuito Amat.

Il gruppo statunitense arriverà a Civitanova Marche con l’ultima produzione Back to Momix, uno spettacolo che nasce dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo gli anni lontani dal suo pubblico italiano. Animato, come sempre, dalla leggerezza e spensieratezza dei Momix, lo spettacolo ha uno sguardo teso al futuro, da qui il titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80.

Back to Momix, sfida alla gravità e al trasformismo

La compagnia, che ha raggiunto i 43 anni di attività, affronta le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi ballerini, il trasformismo dei personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Il tutto attraverso lo sguardo di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton, carismatico direttore artistico e creatore di innumerevoli spettacoli di successo. I grandi classici della compagnia sono restituiti alle luci del palcoscenico con nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, fino a Bothanica ed Alchemy. Back to Momix è una festa fra Momix ed il suo pubblico, un binomio perfetto che da sempre si diverte, si emoziona, si prende un po’ in giro e continua ad emozionare.